希拉里将呼吁美国国会解除对古巴经济封锁

美国民主党总统候选人希拉里的竞选团队周三宣布，希拉里本周将呼吁国会解除对古巴的长期经济封锁。美国已正式恢复与古巴的外交关系，并将古巴从支持恐怖主义的国家名单中删除。在奥巴马政府对古巴转变态度前，希拉里就明确表态称美国已实施逾50年的对古巴政策无效。她在回忆录中写道，她曾敦促奥巴马改变对古巴的强硬立场。路透