版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2014年 12月 18日 星期四 15:56 BJT

奥巴马宣布美国将与古巴恢复外交关系

美国总统奥巴马宣布，美国将与古巴恢复中断了超过50年的外交关系。周三在一场电视演说中，奥巴马宣布中止孤立古巴的政策，称这项政策毫无弹性且已经不合时宜，对于改变古巴并没有产生效果。这意味着美国将对古巴部分开放商务及交通，但并未中止长期的贸易禁运，这是因为贸易禁运经由立法通过，需要国会处理，奥巴马称他将寻求推动此事。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐