货币政策正常化道路恐难一帆风顺--旧金山联储总裁

路透旧金山5月22日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)最终将恢复“正常”的货币政策，不过他警告称这一过程中可能并不轻松。

威廉姆斯预计今明两年美国经济均成长3%，到2016年美国就业市场将恢复正常，差不多这个时间段通胀率也将升向美联储2%的目标，这为美国经济前景勾勒出整体乐观的景象。

他对记者表示，过去一年左右经济形势改善，使得美联储开始缩减大规模购债计划，并争取在10月或12月结束该计划，他并称，对于确切时间没有个人倾向。

而且，“实质收紧政策将意味着提高联邦基金利率，距离这一步还有较长一段路，”威廉姆斯称。联邦基金利率自2008年12月以来守在近零附近，美联储表示，在购债举措结束后利率还将在“相当长一段时间内”保持在该水准。

“随着我们愈发逼近我们认为是时候加息的时点，决策者的讲话中会有一些这方面的暗示和讨论，我认为，在(美联储议息委员会)成员们的经济预估中，大家肯定会察觉，”威廉姆斯对记者表示。“随着我们逐步接近升息，希望我们能够更好地沟通我们对加息时间和速度的看法。”

但威廉姆斯警告称，美联储过去五年的超宽松货币政策已经让金融市场脆弱不堪，因此重返正常化之路困难重重。

“我们必须对沟通方式及政策举措稍加小心和循序渐进，要认识到尽管这看似会顺利进展，但并不一定如愿，”他称。

“在我们推进政策正常化时，或许会有突发状况，”威廉姆斯称，过去美联储高估了其对市场心理的掌控，最明显的例子就是去年前任主席伯南克暗示将很快缩减购债。

威廉姆斯周四称，在他看来，“伯南克说了一些(市场)已知信息，但市场却给吓坏了。”

关于持续的争论--短期失业率是否比长期失业率更好地反映就业市场强劲程度，威廉姆斯称这是“一个有趣的学术问题”。目前短期失业率接近历史水平，而长期失业率则处在高位。

但是他称，无论哪种标准正确，随着就业市场趋紧，一直持平的薪资都应该开始上升。

“(这个争论的)政策影响对我而言没那么大，”他表示。(完)

(编译 李爽/朱晓军；审校 孙茉莉)

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