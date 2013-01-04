美国消费者称“财政悬崖”并未影响假日购物

* 73%的受访者称财政悬崖未影响假日支出

* 57%的受访者称开销与2011年一样--调查

* 12月同店销售料增加3.3%,上年同期为增加4.2%

路透1月2日 - "财政悬崖"大戏占据了各大新闻头版,也惊动了企业和金融市场,但却并未抑制美国消费者在本假日季的支出.

一项新的路透/Ipsos调查显示,近四分之三美国人称,财政悬崖相关争论对他们的假日消费没有影响.表示自己较2011年同期假日支出减少的受访者不到20%.

包括将于本周公布的12月连锁店销售数据在内,假日季销售总体表现大概还不错,但也没到十分好的程度.2012年假日季支出料比上年同期增加,不过料为2008年经济衰退销售锐减以来的最小同比增幅.多份预估显示,美国11和12月总销售额增幅为极低的个位数,慢于2011年和2010年.

美国国会周二批准了避免财政悬崖的法案,将上调富人税率并保留某些福利支出.这一投票结果虽然消除了近期痛苦,例如令几乎所有美国家庭都免于税率立即被上调,但并未解决上调联邦债务上限的问题,未来几个月还会出现预算之争.

根据路透/Ipsos的调查结果,在12月最后几天参与调查的受访者中,有73%表示有关财政悬崖的担忧情绪完全没有影响到自己的节假日支出.在11月中旬,也就是假日季完全启动之前,58%的受访者曾表示财政悬崖没有影响到自己的假日支出计划.

12月底这次调查中只有15%受访者表示,2012年假日季支出因财政悬崖而减少.11月中旬时有28%的受访者称,财政悬崖令其计划缩减支出.

有57%的人表示2012年假日季购物消费量与2011年相等.表示2012年假日季消费低于和高于2011年的受访者比例,分别为19%和17%.

此次调查进行时间为12月27日至31日,有765名美国人在线参加.

**高折扣或让零售商获利受损**

零售商方面,折扣连锁店上月或录得最为强劲的销售成长,而为清仓进行的深度打折促销,可能会让一部分零售商获利受损.

"价格和各种促销吸引消费者前往商场,"汤森路透消费研究主管Jharonne Martis称."很高的折扣和营销活动可能会侵蚀零售商的利润."

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计17家连锁店的12月同店销售增长3.3%,低于2011年12月4.2%的增幅.11月同店销售更是令人失望,仅增长1.6%.2008年12月的同店销售下挫3%.(完)

(编译 梁睿雪/洪曦; 审校 程琳)

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