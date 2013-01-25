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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 25日 星期五 14:10 BJT

美国高官称网络攻击威胁迫在眉睫

美国国土安全部长纳波利塔诺(Janet Napolitano)周四警告称，重大网络攻击威胁迫在眉睫，其影响力可能堪比去年袭击美国的飓风“桑迪”，当时飓风导致美国东北部大面积停电。纳波利塔诺称，可能即将发生一场“网络911”，而水、电、气等关键基础设施非常容易受到冲击。路透
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