独家：美国考虑对涉嫌网络攻击的中俄企业及个人实施制裁

路透华盛顿8月31日 - 美国几位官员周一表示，正在考虑对美国商业目标发起网络攻击的俄罗斯和中国个人和企业实施制裁。

上述官员称，尚未就实施制裁做出最后决定。这些官员要求匿名。制裁可能进一步损及美国与俄罗斯的关系，而且如果很快实施制裁，可能让中国国家主席习近平9月访美计划蒙上阴影。

华盛顿邮报率先报导，奥巴马政府考虑制裁中国目标，可能在未来几周实施，称其他国家的个人和企业可能也成为制裁目标。报导没有提及俄罗斯。

上述官员称，在习近平访美之前，或对中国机构和个人实施制裁，但可能性不大，因为此举或对高层外交访问带来影响。

一名官员表示，美国政府目前考虑实施的制裁，不会针对窃取政府数据的疑似黑客，而是那些据信对工商企业遭网络攻击负有责任的外国公民和公司。

如果实施制裁，这将是美国政府首次动用奥巴马4月签署的行政命令，对涉嫌入侵美国电脑系统的外国黑客予以打击。

这些官员拒绝对潜在目标指名道姓，担心这样会使他们提前警觉，从而隐藏资产。

一名美国官员称，对个人或公司实施的制裁，将使他们无法使用美国金融系统，这对一个正规商户来说无异于是判了死刑。

这名官员还称，俄罗斯或中国以外国家的实体或个人也可能会面临制裁。

另一名美国官员暗示，是否作出针对中国实体的决定，可能在一定程度上取决于外交努力能否取得积极成果，比如上周白宫国家安全顾问赖斯出访北京。(完)

(编译 李爽/王颖；审校 张荻/张涛)

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