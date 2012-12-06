前美军高官私人电脑遭境外黑客攻击--报导

路透华盛顿12月5日电---据《华尔街日报》周三报导，美国前参谋长联席会议主席马伦（Mike Mullen）的电脑遭到境外黑客攻击，并称这是最新一起美国前任高官电脑遭攻击事件。

报导称，美国联邦调查局（FBI）正在追踪攻击黑客。记者未立即联系到FBI就此置评。

马伦办公室证实，马伦正在配合进行相关调查。

“如今已是普通公民的马伦上将已对各项具体质询做出了回复，并配合进行更深入的调查......”马伦办公室发表的声明称。

报导援引相关官员及了解调查的其他人士的话称，此次黑客攻击的是马伦2011年退休後在安纳波利斯美国海军学院工作时使用过的私人电脑。

一位官员称，有证据显示这次黑客攻击活动来自中国，而发动攻击的黑客似乎能访问一个私人电子邮件帐户。

中国驻美国大使馆一位发言人对《华尔街日报》称，他对相关调查并不知情，中国政府禁止进行网络攻击行为。

中国经常被指称为以美国和其他国家为目标的各种黑客攻击活动的疑似来源。中国政府则对有关指责均予以驳回。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。