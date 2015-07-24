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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 24日 星期五 15:04 BJT

环法第17赛段阿尔卑斯初战 格施克勇夺赛段冠军

7月22日，环法自行车结束了第17赛段从迪涅莱班至普拉卢全长161公里的阿尔卑斯初战。捷安特车队的德国车手格施克勇夺本赛段冠军，天空车队弗洛姆继续以总成绩第一保有黄色领骑衫。由于盛宝银行车队两届环法冠军康塔多出现重大失误，总成绩暂列第三的美国BMC车队主将范加尔德伦中途因病退赛，本赛段过后，比赛呈现出弗洛姆与昆塔纳双雄争冠的局面。路透

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