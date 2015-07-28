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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 28日 星期二 17:50 BJT

弗洛姆再夺环法冠军

7月26日，2015环法自行车赛在巴黎落幕，30岁的天空车手弗洛姆继2013年之后赢得了个人第二个环法冠军。“面对媒体发出的其可能服用兴奋剂的质疑挑战，弗洛姆显示出真正的勇气和决心，”天空车队经理大卫如此评价这位英国车手。移动之星车队车手昆塔纳以1分12秒的差距位列亚军，同为移动之星队友的巴尔韦德落后弗洛姆5分25秒排名第三。路透

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