美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来

路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。

“我不希望见到我们破坏这些关系：这将导致美国丧失就业机会，”柯普朗在多伦多C.D. Howe Institute举办的一场晚宴上表示。

“我期待这些协议将可以用具建设性的方法处理。”

柯普朗避免直接对特朗普偏好的政策发表看法；特朗普先前批评与加拿大和墨西哥等国家签订的贸易协定，称这些协定损及美国工人。

关于利率，柯普朗称，再升息两次是基本情况。美联储已暗示，今年可能再升息两次，不过分析师大多预计只会再升息一次。

柯普朗还说，他对经济年增长率的预估低于特朗普政府预算案中假设的3%。

他说，要想让经济增速加快，就需要解决人口老龄化等结构性问题。

柯普朗强调称，美联储的决定将基于客观的分析，不会受政治考量左右。

“批评声音不应改变我们的决策和工作方法，”柯普朗周三表示。“我们将把政治因素排除在外，肯定不会因为政治压力而动摇。”

柯普朗表示，他不会在作出预估时考虑特朗普的任何提议，因为很难判断哪些(提议)会真正成为法律。

他指出，监管审查可能对经济增长有利，基建支出也是，二者都是特朗普承诺将出台的政策。

但柯普朗称，移民可帮助缓解人口增长放缓的压力；人口增长放缓阻碍美国经济保持以往那样的增长速度。柯普朗过去曾多次重申这一看法，而特朗普则对移民持反对态度。(完)