美国达拉斯联储总裁对达成新北美自由贸易协定感到乐观

路透德州艾迪森6月2日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周五表示，他对美国将成功与墨西哥和加拿大达成新贸易协议持乐观态度，但对墨西哥逐渐升高的反美气氛与论调感到担忧。

美国总统特朗普已表示，计划重新打造北美自由贸易协定(NAFTA)，以便为美国劳工争取一份更好的协议。柯普朗周五重申，他认为与墨西哥的协议尤其会提振美国就业和竞争力，整体而言移民与贸易问题都不会损及美国劳工。

柯普朗称就美国将与邻国达成新贸易协议一事，“我对我们的能力及此事的可能性感到乐观”，但与墨西哥的关系变得更加紧张。他表示，移民增加劳动力，而劳动力成长正因美国人口老龄化而放缓。“如果我们遏制贸易、遏制合理的移民，问题将恶化。”(完)