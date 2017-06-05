美国达拉斯联储总裁对达成新北美自由贸易协定感到乐观

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透德州艾迪森6月2日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周五表示，他对美国将成功与墨西哥和加拿大达成新贸易协议持乐观态度，但对墨西哥逐渐升高的反美气氛与论调感到担忧。
美国总统特朗普已表示，计划重新打造北美自由贸易协定(NAFTA)，以便为美国劳工争取一份更好的协议。柯普朗周五重申，他认为与墨西哥的协议尤其会提振美国就业和竞争力，整体而言移民与贸易问题都不会损及美国劳工。
柯普朗称就美国将与邻国达成新贸易协议一事，“我对我们的能力及此事的可能性感到乐观”，但与墨西哥的关系变得更加紧张。他表示，移民增加劳动力，而劳动力成长正因美国人口老龄化而放缓。“如果我们遏制贸易、遏制合理的移民，问题将恶化。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 许娜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。