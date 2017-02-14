美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗呼吁尽快开始逐步升息

路透纽约2月13日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应该尽快开始升息进程，否则可能不得不放弃渐进升息的计划。

“我相信我们应该行动以移除多余的货币宽松，”柯普朗在准备发表于达拉斯联邦储备银行网站上的讲话稿中表示。

“尽早行动，未来撤除宽松措施的行动才更可能逐渐进行--也就是说，降低美联储‘行动滞后’并感觉需要加快撤除宽松措施的可能性。”

柯普朗今年在美联储的利率决策委员会中有投票权。他在1月的时候与其他同僚均支持维持美联储的利率目标区间在0.5-0.75%不变。

美联储下次会议将于3月召开，但分析师和交易商预计它会等到6月才可能升息。

柯普朗并未说明希望下次升息时间，并认为若没有经济过热风险，就业市场还有进一步增长空间。

不过他表示，低利率持续过久可能扭曲投资与聘雇，对储户不利。

尽管在美联储主席叶伦周二于国会发表证词陈述前，柯普朗呼吁进行更多次升息，不过无法确定他的看法是否反映出决策者对升息宜早不宜迟的观点升温。柯普朗过去的发言一向与美联储领导核心一致，包括主席叶伦。

美国总统特朗普已表明，提振经济与就业为优先要务，并承诺减税、增加基建支出、放宽监管以刺激经济成长。

柯普朗呼吁要长远看待所有的财政刺激举措，警告不要只是为了达成短期经济成长而增加举债，敦促重心应放在刺激劳动力与生产率的增长。不过他这番发言并未明确提到特朗普的任一政策。

目前美联储短期的目标利率远低于3.0%，而联储多数官员认为这是利率的长期常态。

此外，美联储庞大的资产负债表，将持续维持长期借贷成本于低位。 柯普朗表示，一旦升息进一步推进，联储应开始讨论如何削减自身的投资组合。(完)