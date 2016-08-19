美国达拉斯联储总裁称中性利率偏低 FED升息的行动空间有限

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透华盛顿8月18日 - 美国达拉斯联储总裁柯普朗周四表示，中性利率偏低妨碍货币政策正常化。
“美联储有调整利率的空间，但没有人们可能想象的那么大，因为中性利率低于人们的预期，”柯普朗在达拉斯举行的一个金融服务专业人员会议上称。
“这是一个具有挑战性的时刻，”他补充道。
中性利率指的是与稳定通胀和充分就业相联系的借贷成本水平。美联储自去年12月启动10年来的首度升息后，一直难以继续实施。
美联储许多决策者已调降其对中性利率的评估，中性利率是预测利率最终应该上调多高的关键。(完)
(编译 许娜/李婷仪 审校 王丽鑫/郑茵)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
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