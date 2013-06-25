美元连升第五个交易日

* 美联储官员淡化很快撤走刺激措施的机率

* 一些分析师对美元是否升的过多过快有疑虑

路透纽约6月25日 - 美元周二连升第五个交易日，此前美国公布了一系列强劲的经济数据，提振了美国经济复苏的乐观情绪，且巩固了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将缩减刺激措施的预期。

强劲的经济数据提振了股市，并推高了公债收益率，从而也支撑了美元。今年迄今美元指数大涨3.5%，美元兑日圆升12.7%。

“今日美国公布的数据强劲对美元是大大的有利，在上周美联储货币政策声明后，市场整体趋势仍是美元走强。”RBS Securities汇市策略师Brian Kim表示。

周二公布的数据显示，美国5月耐用品订单增长3.6%，强于预期，因对飞机到机械等商品的需求增加。

另外数据显示，4月美国独栋屋价格跳涨，录得七年来最大同比涨幅；5月新屋销售年率为47.6万户，为2008年7月以来最高，预估为46.2万户，显示房市复苏的势头增强。

美国经济谘商会周二公布，6月美国消费者信心指数下跌至81.4，5月被上修至74.3，前值为76.2。美国6月消费者信心指数为2008年1月来最高。US-ECI-CMN

“今日的数据对经济而言绝对是好消息，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，“但要美联储缩减刺激措施的讲话真正诉诸行动，投资人希望看到更多美国就业市场改善的确凿迹象。”

美元指数.DXY升0.2%，报82.563，为连升五日，且仍在周一触及的三周高位82.841附近。

美元兑日圆持平，报97.76日圆，脱离周一触及的两周高位98.70日圆。

欧元兑美元回吐稍早涨幅，纽约尾盘跌0.2%，报1.3095美元，周一曾触及6月5日来最低的1.3058美元。

盘中稍早，美元指数下滑，因周一明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表态淡化货币刺激政策行将结束的观点，称市场反应尚未导致担忧。

“过去两周，美元走势受到对美联储行动臆测的影响，”Tempus Inc汇市策略师John Doyle表示，“昨日两位美联储官员的讲话对通胀的态度相比贝南克更为温和，但注意力现已转向耐用品订单数据，该数据是有利于‘提前缩减购债’的论调。”

不过，尽管数据强劲，但投资人也对美元升势可能过多过快表现谨慎。

“美元的涨势将有限，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示，“美元已经大涨，市场将关注之后的非农就业报告。”

Schlossberg补充道，投资人也将希望看到在抵押贷款利率随着收益率升势上涨后，楼市继续复苏。

周二，国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)表示，美联储退出刺激措施的讲话可能引发全球市场动荡，近期走势被夸大了。

中国市场的动荡也是波动性跳升的原因，针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

根据Reuters Dealing数据，截至纽约尾盘，今日在全球汇市有约46亿美元的欧元易手，约24亿美元的日圆成交。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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