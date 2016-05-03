（更正）美国数据或提前走漏风声 投资者借以抢先获利--ECB研究报告

（更正：倒数第二段译文有误，应为“国内生产总值修正值”，而非“国内生产总值初值”。另补上“ISM非制造业指数”。）

路透法兰克福5月2日 - 周一欧洲央行(ECB)的一份报告表示，敏感的美国经济数据公布前，投资者对市场走势的正确押注，可能已从中获利数百万计美元。报告暗示这些重要数据似有外泄的情况。

报告的作者在文中表示，根据2008-2014年间对21项牵动市场走势指标的个案研究，其中有11项数据显示，公布前的价格变化与所宣布的意外结果一致，其中有七项出现大幅变动。报告并不必然代表欧洲央行意见。

“根据粗略计算，我们预估从2008年起，光是标普E-迷你期货市场在数据正式宣布前相关的交易获利，累计已达每年约2,000万美元，”报告作者表示。

“正式公布时间前约30分钟，价格就会开始变动，而正式公布前的这类价格走势，平均约占价格总变化的一半。”

报告表示，包括CB消费者信心指数、成屋销售、国内生产总值修正值、工业生产数据、ISM非制造业指数、ISM制造业指数，以及成屋待完成销售等数据，都有“有力”证据显示公布前的相关价格变化。

“为了确保金融市场的公平性，所有会牵动市场数据的公布，包括来自民间部门的数据，都需采行严格的公布程序，”报告表示。(完)