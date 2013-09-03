数据显示美国经济增长加速

* 8月Markit PMI终值下滑至53.1，新订单分项指数上升

* ISM 8月制造业PMI为2011年6月来高点，优于预期

* 7月建筑支出上升0.6%，年率为9,010亿美元

* 增长更为强劲将令美联储有信心缩减购债规模

路透纽约9月3日 - 美国周二公布的制造业活动数据和建筑支出数据优于预期，暗示美国经济稳健复苏，支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)将很快缩减购债规模的观点。

8月美国制造业增长的步伐为逾两年来最快，美国供应管理协会(ISM)8月制造业指数为55.7，高于7月的55.4。

该指数轻松超越市场预估的54.0，为2011年6月来的高点。

该指数高于50，显示制造业处于扩张状态。

道明证券的美国研究和策略主管Millan Mulraine表示，“该报告给出明确的正面信号，显示出8月制造业进一步加速增长。”

新订单分项指数亦为逾两年来最高，从58.3跳升至63.2。

新订单减去库存可用于推测所谓的最终需求，这个指标也创下逾三年来高点，且已连续第三个月上升，或为美联储削减购债规模增添新的支持佐证。

不过，就业分项指数从54.4下滑至53.3。

就业数据对美联储尤其重要，因其希望失业率降至6.5%附近。目前失业率为7.4%。

上述制造业数据帮助推动美债价格在周二加速下滑，10年期公债价格下跌1个大点，30年期公债下跌2个大点。

商务部公布，美国7月建筑支出攀升0.6%，增幅大于路透调查中分析师的预估中值，年率达到9,010亿美元。

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此外，另一份报告显示，美国8月制造业需求回暖。

金融数据公司Markit公布，美国制造业采购经理人(PMI)8月终值降至53.1，低于7月的53.7，而新订单回升和库存下降预示着未来增长加速。

“成品库存录得2009年以来最大降幅，部分公司报告称需求经常超过生产，”Markit首席经济学家Chris Williamson说。“按这样的订单增长速度，工厂将需要提高生产以补足库存。”

全球增长加速，有助于说服美联储决策者很快开始缩减其大规模的购债计划。

美联储目前每月购买850亿美元的公债和抵押支持债券(MBS)，但决策者已经暗示将在美国经济可以自立时退出该购债计划。

若美国经济进一步增强，可能推动美联储最快于9月17-18日的下次会议上开始缩减购债。

但美国经济数据时常是喜忧参半，9月能否开始缩减刺激举措尚不确定。

投资者在静候定于周五公布的美国8月非农就业数据，以对就业市场状况做出更为清晰的判断。

周二以及本周稍早公布的其他数据也显示出，全球增长更加稳健。

中国8月官方非制造业PMI(采购经理人指数)虽较前月下降但幅度不大，包括新订单和从业人员在内的主要分项指数明显改善，显示非制造业仍保持较强的增长动力。

周一公布的调查显示，英国8月制造业成长再度加速，新订单和产出分项指数的成长升至近20年最快，提升了英国经济复苏范围正在拓宽的希望。(完)

(编译 张荻/郑茵 审校 张涛)

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