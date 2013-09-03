数据显示美国经济增长加速

焦点：南非财长戈尔丹在国际投资者路演中被总统召回 市场反应负面
路透约翰内斯堡/伦敦3月27日 - 南非总统祖马周一要求财长戈尔丹结束海外投资者路演活动，立即回国。该消息再次激发有关内阁重组的谈论，也令那些认为戈尔丹是稳定象征的投资者感到不安。
* 8月Markit PMI终值下滑至53.1，新订单分项指数上升
* ISM 8月制造业PMI为2011年6月来高点，优于预期
* 7月建筑支出上升0.6%，年率为9,010亿美元
* 增长更为强劲将令美联储有信心缩减购债规模
路透纽约9月3日 - 美国周二公布的制造业活动数据和建筑支出数据优于预期，暗示美国经济稳健复苏，支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)将很快缩减购债规模的观点。
8月美国制造业增长的步伐为逾两年来最快，美国供应管理协会(ISM)8月制造业指数为55.7，高于7月的55.4。
该指数轻松超越市场预估的54.0，为2011年6月来的高点。
该指数高于50，显示制造业处于扩张状态。
道明证券的美国研究和策略主管Millan Mulraine表示，“该报告给出明确的正面信号，显示出8月制造业进一步加速增长。”
新订单分项指数亦为逾两年来最高，从58.3跳升至63.2。
新订单减去库存可用于推测所谓的最终需求，这个指标也创下逾三年来高点，且已连续第三个月上升，或为美联储削减购债规模增添新的支持佐证。
不过，就业分项指数从54.4下滑至53.3。
就业数据对美联储尤其重要，因其希望失业率降至6.5%附近。目前失业率为7.4%。
上述制造业数据帮助推动美债价格在周二加速下滑，10年期公债价格下跌1个大点，30年期公债下跌2个大点。
商务部公布，美国7月建筑支出攀升0.6%，增幅大于路透调查中分析师的预估中值，年率达到9,010亿美元。
美国制造业相关图表，请点选
美国建筑支出相关图表，请点选
此外，另一份报告显示，美国8月制造业需求回暖。
金融数据公司Markit公布，美国制造业采购经理人(PMI)8月终值降至53.1，低于7月的53.7，而新订单回升和库存下降预示着未来增长加速。
“成品库存录得2009年以来最大降幅，部分公司报告称需求经常超过生产，”Markit首席经济学家Chris Williamson说。“按这样的订单增长速度，工厂将需要提高生产以补足库存。”
全球增长加速，有助于说服美联储决策者很快开始缩减其大规模的购债计划。
美联储目前每月购买850亿美元的公债和抵押支持债券(MBS)，但决策者已经暗示将在美国经济可以自立时退出该购债计划。
若美国经济进一步增强，可能推动美联储最快于9月17-18日的下次会议上开始缩减购债。
但美国经济数据时常是喜忧参半，9月能否开始缩减刺激举措尚不确定。
投资者在静候定于周五公布的美国8月非农就业数据，以对就业市场状况做出更为清晰的判断。
周二以及本周稍早公布的其他数据也显示出，全球增长更加稳健。
中国8月官方非制造业PMI(采购经理人指数)虽较前月下降但幅度不大，包括新订单和从业人员在内的主要分项指数明显改善，显示非制造业仍保持较强的增长动力。
周一公布的调查显示，英国8月制造业成长再度加速，新订单和产出分项指数的成长升至近20年最快，提升了英国经济复苏范围正在拓宽的希望。(完)
(编译 张荻/郑茵 审校 张涛)
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