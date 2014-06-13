美国零售数据不及预期且初请失业金人口增加 但无碍成长大局

路透华盛顿6月12日 - 美国5月零售销售增幅不及预期，上周初请失业金人口增加，但并不影响经济成长重拾动能的看法。

近期公布的一系列数据显示，5月就业岗位稳步增长，制造业和服务业强劲扩张。

美国商务部周四称，5月零售销售增长0.3%。尽管数据低于分析师增长0.6%的预期，但4月零售销售数据被上修至增长0.5%，前值为增长0.1%。零售销售占消费者支出的三分之一。

“第二季前两个月零售销售持续增长，表明消费者继续恪守本分，为上季末形成的强劲支出势头推波助澜，”TD Securities驻纽约的副首席经济学家Millan Mulraine表示。

另一项数据显示，劳工部报告称，截至6月7日当周，初请失业金人口增加4,000人，经季节性调整后为31.7万人。

数据公布后，美国股市开盘走低，美国公债价格攀升，美元兑一篮子货币走软。

美国非农就业岗位5月增加21.7万个，为连续第四个月增幅保持在20万以上，且衰退期间流失的870万个岗位全部得以恢复。失业率持稳在五年半低位6.3%。

在首季成长萎缩1.0%之后，预计第二季经济成长将超过3.0%。

商务部发布的数据显示，美国4月企业库存录得六个月来最大增幅，这支撑了对经济成长的高预期。

**4月零售销售数据被上修**

扣除了汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售5月持平。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中计算消费者支出的项目最为接近。

不过，4月核心零售销售被上修至增长0.2%，初值为回落0.1%。分析师称，过去三个月零售销售按年增长9.2%。

“这表明，第二季个人支出继续保持强劲势头，我们目前的预期为第二季个人消费支出增长3.25%左右，”Miller, Tabak的首席经济策略师Anthony Karydakis表示。

5月，消费者购买汽车，导致汽车经销商的销售增长1.4%。扣除汽车，5月零售销售仅增长0.1%。

建筑材料和园艺设备商店，以及包括在线销售等无店铺零售商的销售5月也稳步攀升。家具店的销售也增加。

不过，体育用品商店、电子和家用电器商品，以及服装零售商、饭店和酒吧等店铺的销售小幅下降。

劳工部公布的另一项数据未显示出进口通胀的迹象。5月进口物价小幅攀升0.1%。截至5月的一年间，物价增幅为0.4%，为去年7月以来首次上涨。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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