焦点：美国楼市虽疲弱 初请失业金人数意外下降表明经济续强

路透华盛顿7月17日 - 美国上周初请失业金人数意外减少，显示经济持续展现动能，但6月房屋开工则连续第二个月下滑。

周四出炉的费城联邦储备银行7月制造业指数升抵近三年半高位，亦突显经济景况好转。

“我们应该聚焦在初请失业金数据上。劳动市场正在紧缩，企业没有裁员，民众在找工作，”宾州Naroff Economic Advisers首席分析师Joel Naroff表示。

劳工部公布，经季节调整后，7月12日止当周初请失业金人数减少3,000人至30.2万人。分析师原预估将增至31万人。

而初请失业金人数四周均值则降至七年低位。

商务部公布的另一份报告显示，6月新房开工量经季节调整下降9.3%，至89.3万户，为九个月低位。

南部地区降幅最大，达29.6%，因此分析师对该数据的看法有所保留，尤其是在劳动力市场走强的大背景下。

“认为6月不太均衡的新房开工量数据预示情况恶化，这是错误的，”多伦多道明证券驻纽约首席分析师Eric Green称。

分析师原预期新屋开工年率增长至102万户。由于抵押贷款利率上升，房地产市场自2013年末陷入停滞后一直未有起色。不过仍有一线希望存在。

尽管6月开工许可下降4.2%至96.3万户，但占市场份额最大的独栋房屋许可触及11月以来最高。开工许可跑赢开工量，预示未来几个月建筑活动将升温。

周三的一项调查显示，独栋房屋建筑商信心7月触及六个月高位，因看好房屋销售。

美债价格上涨，美元指数基本持平。美股下滑，PHLX房地产指数跌约1%。

浏览相关数据图表，请点击：

初请失业金人数：link.reuters.com/cud37s

新房开工量：link.reuters.com/zet42w

制造业调查：link.reuters.com/dut42w

**制造业畅旺**

美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦本周表示，她担心楼市问题，但并不认为这会阻碍经济复苏。美国经济今年第一季大幅萎缩，但此后即迎来反弹，第二季经济环比年率估计成长逾3%。

虽然房屋建设或许无法帮助提振经济，但制造业应会继续发挥重要作用。

费城联储发布的另一份报告称，7月企业活动指数升至23.9，为2011年3月以来最高，并高于6月的17.8。新订单指数创10年最高，工厂聘雇活动也加速。

请领失业金数据与7月非农就业报告调查时段有所重合，暗示7月非农就业岗位将继续大幅增加，6月为大增28.8万个。

就业岗位增幅已连续第五个月超过20万，为1990年代末科技热潮以来首见。

叶伦本周警告称，如果就业市场好转速度继续快于决策者预期，那么美联储加息可能比目前预想的更早、更快。目前分析师认为，美联储开始加息不会早于2015年下半年。(完)

(编译 龚芳/王丽鑫/李爽 审校 张明钧/徐文焰/郑茵)

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