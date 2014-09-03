综述：美国工厂订单及汽车销售数据强劲 点亮经济前景

路透华盛顿9月3日 - 美国7月工厂新订单创下纪录增幅，并且8月整体汽车销售年率升至八年半最高位，为经济进一步增添了乐观佐证。

此外，美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三发布褐皮书指出，多数地区的制造业呈现扩张，近几周汽车销量触及“高位”。

“美国经济活动继续改善，”多伦多BMO Capital Markets的资深经济分析师Jennifer Lee表示。

商务部公布，7月工厂订单较上月大增10.5%，因飞机和汽车需求强劲，6月修正后为增长1.5%。[nZOS0L9A03]

7月扣除运输的工厂订单下降0.8%，但6月为增长1.4%，因此制造业活动仍保持乐观趋势。

此外产业研究公司Autodata称，8月汽车销量经季调后年率为1,753万辆，为2006年1月以来最高，且高于华尔街预期的1,660万辆。

福特汽车(F.N)销量增长0.4%，菲亚特(飞雅特)FIA.MI旗下克莱斯勒销量劲增20%。但通用汽车(GM.N)销量下滑1.2%。

制造业活动正在加快。美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月制造业活动增长加速，增幅为近三年半以来最高。另外，新订单分项指数触及10年高位。

制造业和汽车销售报告进一步巩固了就业和楼市数据所描绘的乐观经济景象。

欲浏览耐久财订单数据图表，请点选：link.reuters.com/baf65v

**企业支出上升**

分析师称，制造业活动加速，表明企业在资本财方面的支出回暖，从而支持他们对第三季增长稳健的预期。

7-9月经济增长幅度的预估区间高端为3.5%。美国第二季经济增长环比年率为4.2%。

美联储周三发布的褐皮书指出，美国多数地区经济在最近几周继续“适度”扩张，汽车行业显示强劲成长，银行业状况改善。

道明证券副首席分析师Millan Mulraine表示，“这支持了当前美国经济基本面正在改善的说法。”

美国金融市场基本未受数据影响，因投资者聚焦于乌克兰东部的冲突中。美股涨跌互见，苹果(AAPL.O)重挫4.22%，因在新款iPhone发布前一周，该公司的iCloud服务可能存在安全漏洞。[.NCN]

7月运输设备订单飙升74.1%，反映了波音(BA.N)接获大型民用飞机订单。

汽车订单增加7.3%，为2011年3月以来最大增幅。资本财订单激增52.5%，增幅创纪录。但基本金属、机械、电脑和电气设备、家电和零件订单则下滑。

工厂未完成订单创下14年来最大增幅，同时库存仍偏低，均为该产业近期前景乐观的迹象。(完)

(编译 王兴亚/许娜/王颖/戴素萍 审校 徐文焰)

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