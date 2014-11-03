综述：美国制造业活动重回三年半最高水平 但建筑业支出减少

路透华盛顿11月3日 - 美国10月制造业活动意外加速扩张，汽车销售强劲，缓解了对第四季美国经济成长大幅放缓的忧虑。

新订单和工厂产出强劲增长，推动制造业活动加速扩张，表明美国经济抵御住了中国和欧元区等主要出口市场需求放缓的影响。制造业活动再度回升至8月创下的三年半最高水平。

“总体成长前景仍非常有韧性，国内需求的潜在力道显然超过了可能存在的外部阻力，”UniCredit Research的首席美国分析师Harm Bandholz表示。

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，10月制造业指数从9月的56.6上升至59.0。该指数目前触手可及2011年2月触及的周期高位59.3。

指数高于50意味着制造业扩张。

制造业活动全面增长，该数据超过了几乎是最乐观的分析师预估。不过，出口订单减少。

尽管美国制造业成长加速，但亚洲和欧元区的工厂活动放缓。数据显示，中国制造业活动触及五个月低位，而欧元区的制造业活动停滞不前。

**汽车销售强劲**

美国车商报告，10月汽车销售为数年来最强，不过，以销量计最大车商通用汽车(GM.N)的汽车销售不及预期。路透调查显示，分析师预计通用年销售汽车1,650万辆，高于9月的1,643万辆。

美国公债价格走低，因经济数据利好，美元兑一篮子货币走强。美国股市涨跌互现，标普500指数.SPX触及盘中纪录高位。

“看似经济将在今年最后一季强劲增长。成长的可持续性逐步增强，”MUFG Union Bank的首席金融经济学家Chris Rupkey表示。

美国经济第三季按年增长3.5%，但今日公布的数据显示，9月建筑支出意外回落，可能导致成长率被下修多达五分之一个百分点。

不过，更令人不安的是，上周公布的数据显示，消费者支出和企业资本支出在上季度末表现疲弱，引发市场担忧经济成长可能在第四季大幅放缓。目前对第四季经济成长的预估为最高达3%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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