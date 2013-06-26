美国最新数据显示经济前景乐观

* 5月耐用品订单较前月增加3.6%

* 衡量企业支出计画的数据上升1.1%

* 独栋房价创七年内最大同比涨幅

* 5月新屋销售年率接近五年高位

路透华盛顿6月25日 - 经济数据显示，美国5月企业支出强劲增长，且4月独栋房价按年增幅创下七年来最大，美国经济似乎正取得动能。

周二公布的其他数据亦显示，5月新屋销售年率接近5年高位，6月消费者信心则达到五年多来最高水平。

数据表明美国经济开始摆脱疲软，支持了美国联邦储备委员会(美联储/FED)所认为的经济风险已减弱的观点。联储主席伯南克上周表示，美联储可能从今年稍晚开始逐步缩减其购债刺激措施。

“经济正在向前，经济数据更是突显出，美联储开始撤离扩大资产负债表行动的时候已经到了，”纽约ITG Investment Research首席分析师Steve Blitz说。

乐观的经济数据推高了股市，与此同时美国公债价格下跌，因交易员为美联储削减购债规模作准备，同时美元兑日圆和欧元上涨。

美国商务部公布，5月耐用品(耐用品)订单较前月增长3.6%，因市场对从飞机到机械的需求增加。4月耐用品订单亦上升3.6%。

扣除飞机的非国防资本财增长1.1%，这是倍受关注的企业支出计划风向标。分析师此前预计这些核心资本财需求仅上升0.3%。

“这显示企业对经济复苏可持续性的信心增加，经济复苏可能会自我实现，”道明证券资深分析师Millan Mulraine称。

5月核心资本财订单出货量上升1.7%，4月为下降2.0%。此次上涨显示本季企业投资温和增长。政府在计算国内生产总值(GDP)时，通常用该数据来计算设备和软件支出。

商务部另外公布，5月新屋销售经季节调整后上升2.1%，年率为47.6万户，为2008年7月以来最高，而且是连续第三个月增长。

楼市的强劲势头得到标普/Case-Shiller房价指数的证实，4月该指数较上年同期上升12.1%，创下2006年3月以来最大同比增幅。

目前已根深蒂固的楼市复苏帮助提振了消费者信心，美国民众购买高价商品时也不太缩手缩脚。美国经济谘商会公布，6月美国消费者信心指数从5月的74.3升至81.4，为2008年1月以来最高。

美国耐用品订单图表请点选：(link.reuters.com/huq55t)

美国房价图表请点选：(link.reuters.com/rem34t)

新屋销售图表请点选：(link.reuters.com/qer34t)

美国消费者信心图表请点选：(link.reuters.com/pum34t)

**房屋市场稳健复苏**

房屋市场回暖是受美联储创纪录低点的抵押贷款利率所驱动。尽管市场预期美联储削减刺激措施，致使抵押利率急剧上升，但分析师认为复苏不会受到影响。

“房屋市场仍将是经济的亮点，虽然利率确实有所提高，”Mesirow Financial的首席分析师Diane Swonk表示。

楼市复苏不仅提高了房屋净值，进而促进消费者支出，还通过刺激建筑材料和火炉、冰箱等消费者品的需求，带动了制造业。这也有助于抵消政府削减开支及全球需求减少的影响。

上个月，几乎所有类别的耐用品需求均上涨，但机动车除外。其他细节数据也表现强劲，未交货订单和出货量均有增长，库存仅略微提高。(完)

(编译 李婷仪/于春红/朱晓军；审校 徐文焰)

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