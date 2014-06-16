综述：强劲制造业数据突显美国经济亮丽前景

路透华盛顿6月16日 - 美国5月制造业产出取得增长，纽约州6月制造业活动大幅加速，巩固了本季经济成长强劲反弹的期望。

周一亦有消息表明，美国6月住宅建筑商信心指数上升，对陷于困境中的房地产市场而言是个很好的预兆，也让美国经济成长前景更趋光明。

“今天的数据是经济强劲复苏的明证，情况真的已经达到了那样的程度，”三菱东京日联银行驻纽约的首席金融分析师Chris Rupkey说。

美国联邦储备委员会(美联储)周一公布，5月制造业产出增长0.6%，众多行业生产全面成长。美联储还公布，4月制造业产出上修为下滑0.3%。

此外，纽约联邦储备银行6月制造业指数从5月的19.01升至19.28，为2010年6月以来高位。指数高于零代表行业成长。

纽约州的工厂订单触及四年高位，库存也明显增加，说明企业补充库存将为本季经济增长添砖加瓦。而在第一季时，库存情况曾严重拖累增长脚步。

虽然纽约州制造业的就业增长脚步放慢，但雇员工作时间延长。

就业和服务业数据已经暗示，经济在第一季萎缩1.0%后，正在强劲反弹。

市场对4-6月当季的经济增长率预估最高达4%。

美国工业生产图表：link.reuters.com/vaw93t

美国住宅建筑商信心指数图表：link.reuters.com/fyc24t

**住宅建筑商信心改善**

美联储官员周二和周三将开会评估经济形势并审议货币政策，他们可能会把不错的数据视为经济基础强健的证明。

美联储料将宣布继续缩减月度购债规模，但估计在2015年中期之前不会升息。

另一份报告显示，全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行6月住宅建筑商信心指数上升4点至49，较反映市场状况良好的水平50仅低1点。

信心改善对房市复苏来说是个好预兆，去年房市在抵押贷款利率上升后呈现迟滞。

5月制造业产出由汽车产量跳增1.5%所推升。其他像是机械、电脑和电子产品、电气设备和家电，以及金属加工制品等行业的产出也都有增长。然原生金属产量则下滑。

“该领域的力道是未来成长的基础，”FTN Financial驻纽约分析师Jay Morelock表示。

5月矿业产出成长1.3%，但公用事业产出则下滑0.8%，为连续第四个月减少。

5月整体工业生产成长0.6%，4月修正后为下滑0.3%。

5月制造业产能利用率升至77.0%，为2008年3月以来最高，4月为76.7%。(完)

(编译 郑茵/徐文焰/戴素萍 审校 王兴亚)

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