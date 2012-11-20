美国数据疲软预示经济受飓风“桑迪”影响比预期严重

焦点：中国债市大门又打开一点 但外资还是不太敢进
路透香港/上海3月1日 - 中国向境外债券投资者开放衍生品市场的举措可能有助于阻击资金外流，但对资本管控的忧虑犹存，令海外投资人保持谨慎。
* 10月数据受飓风桑迪打击,经济所受打击恐怕超出预想
* 第四季GDP料受桑迪削弱,但影响不会持久
路透华盛顿11月19日电---最近公布的一系列疲软经济数据表明,飓风桑迪(Sandy)对美国经济复苏造成的打击或许比预想更加严重,但分析师还没有放弃美国经济会很快回暖的希望.
从零售销售,工业生产到初请失业金人数,面对诸多意外疲软的数据,分析师不由担心自己可能低估了桑迪的破坏程度.
"我们得到的数据还不够多,但是如果看一下失业金请领和工业产出数据,就可以肯定,经济活动受到的影响比人们目前预计的要大很多."道明证券资深宏观策略师Millan Mulraine称.
目前,许多分析师都还维持第四季国内生产总值(GDP)将被削弱0.2-0.5个百分点的预估,但他们认为影响程度也可能更大,尤其是在工业产出数据公布後.
桑迪造成的数据扭曲,让人很难把好经济的脉搏.
与此同时,对"财政悬崖"--即政府明年可能大砍支出并上调税赋的担忧,已致经济复苏步伐受限.
受桑迪影响,本月初的一周初请失业金人数创下2005年飓风卡崔娜(Katrina)以来最大增幅.
此外,汽车销售及整体零售销售都出现停顿.
美国联邦储备委员会(美联储,FED)周五称,桑迪使10月工业产出增幅失去近1个百分点,让分析师颇感意外.
由於破坏程度之广,分析师称,11月工业产出数据几乎肯定受到了负面影响.
其它条件不变的话,上述结果会导致分析师下调已然很低的第四季GDP预估.不过,分析师也在寻找其它领域是否有回暖迹象,例如零售销售和建筑业.
周四公布的路透调查显示,第四季GDP增长环比年率料为1.6%，低於10月调查预估的1.8%.明年第一季料增长1.5%.
参阅美国楼市图表,请点击(r.reuters.com/pum86s)
参阅一周初请失业金图表,请点击(link.reuters.com/cuq93t)
参阅零售销售图表,请点击(link.reuters.com/fak93t)
参阅成屋销售图表,请点击(link.reuters.com/cyc24t)
**经济成本上升**
"飓风桑迪使经济成本上升,这麽说没错但仍有许多疑问,"穆迪旗下Analytics资深分析师Ryan Sweet称.
他说,主要问题在於第四季将有多少重建工作,另外有多少将延续至明年初.分析师最终大体一致认为桑迪对经济的负面影响只是暂时的.
纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)估计飓风桑迪给纽约州造成500亿美元的损坏和经济损失.相邻的新泽西州在飓风中受到的破坏最大.
巴黎银行数位分析师将该飓风的破坏纳入考量後,将第四季国内生产总值(GDP)增长率预估从此前的1.2%下调至1.0%.他们预计美国东海岸因飓风桑迪而蒙受的损失介於750亿至1,000亿美元.
他们预计,东海岸的重建未来一两年将为GDP贡献0.75个百分点.
现在清楚的是经济数据不太可能清晰描绘美国未来几周的经济状况.
11月零售销售可能将反弹,因一些人开始更换在飓风中受损的汽车和其他财产.
本月东北部一些商店仍将提早关门,因此不能排除销售进一步下滑的可能性.另外,本周五这一传统假期销售旺季的首日,零售店将提供多大幅度折扣也具有不确定性,亦将使数据发出的信号更加不明朗.
飓风桑迪可能影响了10月住宅建设,但对全国统计数据的影响或许较小,因东北部仅占总体房屋开工数量的大约10%.政府将於周二公布10月房屋开工数据.
一周初请失业金人数或许已从11月10日当周触及的一年半高点回落.
周三公布的数据将提供飓风桑迪会否扭曲美国11月就业数据的线索,因其涵盖政府调查雇主这一周.
德意志银行的资深美国分析师Carl Riccadonna认为,飓风桑迪将抑制本月就业增长,指称七年前的飓风卡崔娜在一个月前肆虐後,其後一月就业岗位减少12.7万个.
"在当前环境下,来自飓风卡崔娜的经验显示,11月就业报告将相当疲弱,而且最新一周初请失业金报告证实了这一点,"Riccadonna称.
德意志银行预计11月非农就业岗位仅增加2.5万个,并预计失业率增长0.1个百分点至8.0%.10月非农就业岗位为增长17.1万个.
但一些分析师表示异议,反而预计飓风桑迪将促进就业.
"如果企业没有在11月第一周雇聘人手,那麽就会在第二或第三周雇聘,"道明证券的Mulraine称,"人们可以想见,对建筑工人、清洁工等等都会增加招聘."(完)
--编译 程琳/于春红;审校 孙茉莉
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港/上海3月1日 - 中国向境外债券投资者开放衍生品市场的举措可能有助于阻击资金外流，但对资本管控的忧虑犹存，令海外投资人保持谨慎。
路透柏林3月1日 - 德国2月通胀率攀升至四年半来最高水平，并超过了欧洲央行的通胀目标。德国今年将举行大选，通胀牵动着选民的政治神经。
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc周三首次公开发行(IPO)定价高于目标区间，筹资34亿美元。投资者为了抢进数年来最火热的科技企业IPO，把公司尚未获利且没有股东表决权等疑虑暂搁一旁。