美国初请失业金与制造业数据良好 表明经济继续转强

路透华盛顿6月19日 - 美国上周初请失业金人数下降，而且大西洋沿岸中部地区6月制造业活动加速。这些证据进一步显示经济在第一季的糟糕表现之后，正在转强。

“最近几个月的经济形势明显好转，”Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird表示。“迹象表明未来数季将继续增长，同时就业市场状况也将进一步改善。”

劳工部周四表示，6月14日当周经季节调整的初请失业金人数减少6,000人，降至31.2万人。

初请失业金人数四周均值减少3,750人至31.175万人，距离5月触及的七年低点不远。

另外，费城联邦储备银行公布，费城联储制造业指数6月从上月的15.4跳增至17.8，为去年9月以来最高。读数高于零，显示该地区制造业活动扩张。

新订单分项指数大增，以及就业和工时分项指数上升，带动整体指数增长。交货时间、出货及未完成订单也出现改善，后者自5月的挫跌中强劲反弹。

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欲浏览东北部地区制造业图表，请点选：link.reuters.com/dyq93t

**乐观成长图景**

美国经济谘商会周四称，美国5月领先指标连升第四个月，显示美国经济在年初萎缩后开始扩张。

这些报告加上就业以及制造业和服务业数据，在经济第一季萎缩后描绘了一幅乐观图景。

美国政府上月表示，第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.0%，但分析师表示更多近期数据显示萎缩程度更深。

不过，包括周四几份报告在内的第二季数据，巩固了美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周发表的经济正在回升的观点。

美联储周三下调2014年经济成长预估，但进一步削减每月购债规模，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。

美国金融市场对经济数据反应不大，交易商继续消化美联储周三的政策声明。

申领失业金数据与6月非农就业报告的调查时段有所重合，后者将于两周后公布。覆盖5月和6月部分调查时段的初请失业金人数四周均值减少1.1万人，表明6月非农就业岗位增幅可能会超过上月的21.7万个。

“初请失业金人数仍处低位，表明非农就业岗位很有可能再度录得可观增幅，”苏格兰皇家银行分析师Guy Berger称。

衡量小型企业职位空缺和招聘意愿的其它指标亦显示，就业市场形势改善。经济衰退时期减少的870万个就业岗位已全数弥补回来，而且就业岗位已经连续四个月增长超过20万个，为2000年初以来最佳记录。

申领失业金数据还显示，6月7日当周续请失业金人数降至2007年10月以来最低。

续请失业金人数呈现下降趋势，表明部分长期失业人士已找到工作。

6月7日当周保险失业率自此前一周的2.0%降至1.9%，为2007年10月以来最低。(完)

(编译 徐文焰/王兴亚/许娜；审校 孙茉莉/白云)

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