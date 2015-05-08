综述：美国非农就业数据料显示经济动能增强 美联储加息进程或不变

路透华盛顿5月8日 - 美国4月就业成长预计会反弹，失业率可能降至七年低点附近，这些有关美国经济动能加快的迹象，料令美国联邦储备委员会(美联储/FED)可以按部就班的在今年晚些时候加息。

据路透进行的一项调查，4月美国非农就业岗位料增加22.4万个，失业率料下降0.1个百分点至5.4%，或为2008年5月来最低。3月美国非农就业岗位增幅为12.6万个。

美国劳工部将在周五1230 GMT(美国当地时间上午8:30)公布这项备受关注的就业数据。

法国巴黎银行驻纽约分析师Bricklin Dwyer说：“我们的观点是，第一季的疲软只是暂时性的，这个因素将消退，会出现一定的反弹。”

美国经济第一季走势蹒跚，甚至可能已萎缩，因其受到恶劣天气、港口运输中断、美元走强及能源企业大幅减少支出的打压。

分析师称，鉴于3月至4月公布两次非农就业数据之间相隔五周，而不是通常的四周，因此4月非农就业数据可能意外上行。

他们表示，政府使用的减少季节性波动幅度的模型不太可能完全减弱额外一周带来的上行趋势，这额外的一周可能将使非农就业岗位增加4-7万个。

摩根士丹利驻纽约分析师Ted Wieseman称，“过去20年中，3月调查周后4月的就业报告调查周通常是五周，而不是四周，相较于附近时段，4月新增就业趋势通常上行。”

另一方面，周三报告显示4月民间就业增幅为逾一年来最低，可能预示4月非农就业数据逊于预期。

鉴于美元汇率和能源行业削减支出导致经济增长面临阻碍，而且一些官员希望经济能够更稳固地处于轨道之上，因此即便非农就业数据好于预期，美联储至少在几个月内也可能不会收紧政策。

**9月升息**

“美联储有望最终在9月行动。他们希望看到就业市场持续改善，如果非农就业岗位增幅继续维持在略超过20万个的水准，而且失业率一直下滑，那么足以达到其采取行动的门槛，”纽约野村证券国际的首席分析师Lewis Alexander表示。

美联储自2008年12月以来一直将隔夜利率维持在接近零的水平。

失业率若下降，降至5.0-5.2%附近，大多数美联储官员认为该区间属于充分就业水平。

非农就业报告料显示薪资稳定增长。4月平均时薪料较前月增加0.2%；较上年同期上升2.3%，创2013年8月来最大增幅。

“消费基本面形势喜人...这对整体经济是个好兆头，”美银美林资深分析师Michael Hanson称。

美国政府上月表示，第一季国内生产总值(GDP)环比年率为成长0.2%，但本周稍早的报告显示，贸易逆差大于预期暗示GDP实际上是在减少。

分析师预计，除了矿业外--原油价格暴跌已减少了能源生产，4月就业增长普遍加快。

全球最大的油田服务供应商--斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)上月表示，将进一步削减1.1万个工作岗位，今年的裁员总数达到2万人。Baker Hughes (BHI.N)和Halliburton (HAL.N)也都宣布裁员数千名。

建筑和制造业就业岗位在3月减少后，或许会在4月增加。但美元上涨仍会拖累制造业。(完)

(编译 王洋/于春红/杜明霞/许娜；审校 高琦/艾茂林/于春红/王丽鑫/)

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