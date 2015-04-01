综述：美国3月民间就业和制造业数据疲弱 第一季经济笼罩阴霾

路透华盛顿4月1日 - 美国民间部门3月新增就业人数为逾一年来最低，制造业活动也触及近两年低位，这些新迹象表明第一季经济成长大幅减速。

严冬、美元强势以及全球需求疲弱打压美国经济。虽然不利天气的影响开始消退，但美元涨势或仍压抑和限制产出反弹。

经济成长疲软可能促使美国联邦储备委员会(美联储，FED)把预期中的加息推迟至9月。美联储自2006年以来一直没有加息。

“第一季经济再次遇到阻力...这是会让美联储难以在年中升息的多项因素之一，”芝加哥Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk表示。

民间就业服务机构ADP周三发布的报告显示，美国3月民间就业人数增加18.9万人，为2014年1月以来的最低增幅。

数据远低于经济学家预期的22.5万，几乎所有部门的就业增长均放缓，其中制造业就业人数为2014年1月以来首次下降。

ADP就业报告由ADP和Moody's Analytics联合编制，在周五的政府非农就业报告前公布。

但ADP就业报告在预测非农报告时常常不太准，这增大了周五就业数据较分析师预期更疲弱的可能，路透调查预测3月非农就业岗位或增加24.5万个，2月为增长29.5万。

另据美国供应管理协会(ISM)报告，3月制造业指数降至51.5，为2013年5月以来最低，2月为52.9。

数据高于50表明制造业领域出现扩张。报告中的新订单和就业分项数据触及22个月以来的低点，同时总订单和出口订单进一步萎缩。

然有审慎乐观的理由。

3月汽车销售反弹，年率来到1,715万辆，2月时为1,620万辆。

这再加上3月消费者信心反弹，表明支出有所回升。

美股下跌，美国政府公债价格上涨，受到聘雇及制造业报告所影响。美元指数则下跌。

**第一季疲弱**

第一季国内生产总值(GDP)环比年率料为成长0.8-1.2%，可能重蹈2014年的情况，当年产值先是急剧萎缩，之后强劲反弹。

第四季GDP扩张2.2%。预测公司Macroeconomic Advisers估计，寒冷的天气使得第一季成长幅度少了0.7个百分点。

美元指数自去年6月以来上涨了12%，使美国制产品相对于进口产品更加昂贵，令美国制造业感到压力。这也挤压了跨国企业的获利。

科技大厂国际商业机器(IBM)公司、半导体厂商英特尔(INTC.O)、工业企业集团霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)及全球最大家用产品制造商宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)，均警告称美元将损及今年获利。

此外，原油价格下跌压缩油企获利，促使部分企业或者推迟、或者取消资本支出计划。

现已解决的西海岸港口劳工纠纷一度导致供应链中断，给占经济总量约12%的制造业造成冲击。制造商仍在抱怨这场纠纷的遗留影响。

金融数据公司Markit公布的制造业调查显示，3月工厂活动升至五个月高位。

“制造商可能不得不继续应对强劲美元，但我们认为随着天气及港口纠纷等暂时性因素的影响消退，工厂活动将在未来几个月加速，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。

另外，商务部公布2月建筑支出下滑0.1%，公共建筑支出下降带来限制。1月建筑支出从前值下降1.1%修正为下滑1.7%。

图表：Markit与ISM美国PMI对比：link.reuters.com/geg47v

ISM美国制造业PMI：link.reuters.com/xek62w

美国建筑支出：link.reuters.com/vus72w

(完)

(编译 李爽/秦德兴/戴素萍/王丽鑫；审校 张涛/徐文焰)

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