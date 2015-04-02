综述：美国初请失业金数据显示就业继续改善 贸易逆差锐减

路透华盛顿4月2日 - 美国上周初请失业金人数意外减少，显示就业市场继续稳步改善，尽管经济成长表现迟滞。

就业市场保持强劲，支持了认为经济活动放缓可能是暂时现象的观点。恶劣天气和强势美元等一系列因素在第一季削弱了美国经济增长势头。

“虽然经济增长减速，但基本面保持强劲，而且就业市场显示第二季整体活动增强，”McGladrey的首席分析师Joe Brusuelas表示。

劳工部周四公布，在截至3月28日的一周，经季节调整的初请失业金人数减少2万人，降至26.8万，创下1月以来的最低水平。分析师此前的预期是28.5万。

初请失业金人数四周均值下降14,750人至28.55万人。该指标平抑了每周的波动性，被认为可以更好地反映就业市场趋势。

另外，不再继续申请失业救济的人数增加，也凸显出就业市场的乐观基调。

截至3月21日当周的续请失业金人数减少8.8万人至233万人，为2000年12月以来最低数值。

强劲的就业市场，加上汽车销量上月激增暗示消费者支出将加速，这应会让美联储仍有望今年开始升息。

美国公债价格下跌，美股上扬，美元兑一篮子货币下滑。

由于请领失业金数据不在非农就业报告调查时期之内，因而与周五出炉的3月非农就业报告关系不大，但应能帮助缓解长期以来增长缓慢的担忧。

根据路透对分析师的调查，美国3月非农就业岗位料增加24.5万个，失业率持稳于逾六年半低点5.5%。

美国2月工厂订单意外增加，也对经济构成提振。

**希望之光**

美国商务部公布报告称，2月工厂订单较上月增长0.2%，结束连续六个月的下滑之势。扣除运输的订单增长0.8%，创八个月最大升幅。

商务部的另一份报告显示，美国2月贸易逆差大减16.9%至354亿美元，为2009年10月以来低位。悲观的第一季经济成长预估从中寻获提振。

2月经通胀调整后的逆差从前月的546亿美元降至508亿。

高盛将美国第一季经济增长环比年率预估上调0.3个百分点至1.0%，而预测机构Macroeconomic Advisers则将预估值从0.9%上调至1.2%。

美国第四季经济增长环比年率为2.2%。

美元走强且全球需求疲软，加之国内消费状况改善，意味着贸易逆差缩小很可能只是暂时现象。

“随着就业水平上升推动消费支出增加，未来几个月的进口将会升温，”Miller Tabak首席经济分析师Anthony Karydakis指出。

西海岸港口的劳资纠纷似乎拖慢了进出口的步伐。

2月进口大跌4.4%至2011年4月以来最低水平。石油产品进口则创下2004年9月以来最低，原油平均进口价格处于近六年低位。

出口下滑1.6%至2012年10月以来最低。对加拿大和墨西哥的出口下滑。对中国的出口下降8.9%，而对欧盟的出口持平。

自中国的进口更是急降18.1%，政界较为敏感的美中贸易逆差减少21.2%至225亿美元。

美国初请失业金人数图表：link.reuters.com/xew34t

美国贸易逆差图表：link.reuters.com/gub62w

美国经常帐与贸易收支图表：link.reuters.com/jeg77v

美中贸易逆差图表：link.reuters.com/dat32w

美国耐久财订单图表：link.reuters.com/baf65v(完)

(编译 张涛/王兴亚/徐文焰；审校 郑茵/李爽/李春喜)

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