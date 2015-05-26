综述：美国企业投资和楼市等数据亮丽 显示经济成长势头增强

纽约下曼哈顿区河岸边飘扬的美国国旗。 REUTERS/Lucas Jackson

路透华盛顿5月26日 - 衡量美国企业投资支出计划的一项指标4月连续第二个月强劲上升，5月消费者信心亦提升，表明经济成长摆脱第一季的低迷态势，开始加速。

周二公布的其他数据还显示，上月新屋销售大增，3月整体房价稳步上扬，这应提振家庭资产，并支持消费者支出。这些数据也巩固了经济稳步成长的趋势。

分析师表示，这些乐观的数据使得美国联邦储备委员会(美联储，FED)仍有望在今年晚些时候开始升息。

“在经历一段相当恶劣的寒冬天气之后，随着时序进入春季与夏季月份，这些可能只是率先出炉、预计显示经济活动增强的大量报告中的第一批，”纽约MUFG Union Bank首席金融分析师Chris Rupkey表示。

商务部表示，上月扣除飞机的非国防资本财订单增长1.0%，此前3月的数据上修至增长1.5%。这是倍受关注的衡量企业支出计划的一项指标。

这项所谓的核心资本财订单3月初值为上升0.6，上月的增速高于市场预估的增长0.4%。

由于能源价格大跌，迫使斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)与Halliburton (HAL.N)等油田企业大幅删减资本支出预算，企业支出因而放缓。美元走强也抑制了企业投资，因其压缩了跨国企业的获利。

核心资本财订单增加让人谨慎乐观认为，能源行业以外的企业支出将在未来几个月增加，并支撑制造业。

另外美国经济谘商会公布5月消费者信心指数从4月的94.3上升至95.4。

消费者对就业市场的展望改善，更多的家庭表示预计未来几个月就业增加。更多的家庭称工作机会“充足”，不过认为工作“难找”的人也增加。

“消费者信心上升令人鼓舞，因为这可能初步预示消费支出活动将会反弹，而这对激活美国迟滞的经济复苏至关重要，”道明证券(TD Securities)副首席分析师Millan Mulraine称。

数据提振美元指数上涨，不过美股下跌。美国公债价格上扬。

**投资加速**

尽管制造业订单看来仍然偏弱，但核心资本财数据印证了其他调查结果，包括一项对小企业的调查显示4-5月资本支出计划增加。

年初经济成长滑坡，主要归咎于不利天气、美元走强、能源领域削减支出以及国内一处重要港口的罢工事件。

4月核心资本财出货量增长0.8%，3月为增长1.0%。该指标用于计算政府国内生产总值(GDP)数据中的设备支出规模。

美国商务部的另一份报告显示，4月新屋销售增加6.8%，经季节调整后年率为51.7万户。该报告继上周突破性数据带来乐观看法之后进一步显示，房屋市场在去年很多时候原地踏步，现在开始重拾动能。

又一份报告显示，3月份独栋住宅价格较上年同期稳步上升，进一步强化了房屋市场稳固的基调。

3月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期增长5.0%，持平于2月的增幅。

分析师认为，房市将接棒日显蹒跚的制造业，成为美国经济成长的主力。房市正受到就业市场走强的鼓舞，就业市场改善鼓励年轻人成家立业。

尽管房价上涨可能降低供房能力，但也有望促使更多业主把自己的房子拿到市场上出售，营建商也会动工兴建更多房屋，进而缓解供应紧张并刺激销售。

此外，房价上扬也会提高家庭的净财产，这也有助于提高消费者支出。

“但真正需要见到的是，房价攀升鼓励营建商更多地兴建房屋，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。“这才会加速经济成长。”

图表：美国耐久财订单

(link.reuters.com/baf65v)

图表：新屋销售

(link.reuters.com/zex62w)

图表：消费者信心

(here)

(link.reuters.com/pum27v)

(link.reuters.com/fec37v)(完)

(编译 李爽/陈宗琦/王丽鑫/刘秀红/戴素萍 审校 张涛/郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。