综述：楼市数据强劲且就业市场保持坚稳 美国经济成长乐观前景不改

纽约下曼哈顿区河岸旁飘扬的美国国旗。 REUTERS/Lucas Jackson

路透华盛顿5月28日 - 美国4月成屋待完成销售指数连续第四个月增长，并触及九年高位，支撑了楼市及整体经济前景。

周四公布的其他数据表明，初请失业金人数意外增加，不过仍符合劳动力市场渐紧的趋势。

全美不动产协会(NAR)周四公布，美国4月成屋待完成销售指数较上月增长3.4%，至112.4，创2006年5月以来最高。分析师预估为上升0.9%。

通常售房合同会在一到两个月后就转化成实际的销售，上月成屋待完成销售增长意味着，成屋销售在4月失去动能后未来将会加速。

“今日的报告表明，未来数月成屋销售可能继续表现强劲。不过，当前的低库存水平对房价构成上行压力，因而仍然给成屋销售带来一定的下行风险，”法国巴黎银行驻纽约的分析师Derek Lindsey说。

初请失业金人数和楼市数据暗示，随着第一季拖累经济增长的部分因素消退或者缓解，美国经济或许终于获得了动能。之前公布的消费者信心和企业资本支出计划数据也证明了这一点。

4月零售销售和工业生产数据均暗示，第二季度初经济温和增长。

美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币几无变动。美股下跌，因交易员担心希腊债务可能违约。

房屋市场好转及就业市场趋紧可能帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)维持在今年升息的轨道上。

**就业市场改善支撑楼市**

楼市受到不断改善的就业市场的支撑。就业形势越来越好，鼓励年轻人搬出父母的家，自己成家立业。

虽然楼市库存紧俏推升房价，同时抑制房市活动，但房屋估值上升有望鼓励更多屋主售屋，并鼓励建筑商启动更多新项目。

楼市提速将部分抵消企业投资疲弱造成的拖累。能源业为了因应油价重挫而大幅删减支出，打压了企业投资。

在另一项报告中，劳工部表示，截至5月23日止的当周，经季节调整的初请失业金人数增加7,000人至28.2万人。

尽管此一数据逊于下降至27万人的分析师预估，但人数仍连续12周低于30万人，亦即就业市场坚稳与否的门槛。在经济疲弱的背景下，这么长时间保持在30万以下并不常见。

“数据增强了我们的看法，即成长的基本趋势并没有大幅减弱，而且就业增长依然强劲，足以维持失业率的不断降低，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan表示。

除了能源产业外，裁员情况并不严重，尽管经济成长在今年初下滑后难以强劲反弹。能源产业由于受到油价下跌的拖累，裁减了数以千计的工作岗位。

请领失业金人数报告显示，5月16日止当周续请失业金人数增加1.1万人至222万人。

续请失业金人数的四周均值则降至2000年11月以来最低水准。这项指标剔除了周与周之间的波动因素。

续请失业金人数的数据收集正好处在政府有关5月失业率的调查期内。在4月和5月之间调查期内的四周均值减少了70,250人，暗示失业率将从上个月的近七年低位5.4%继续下滑。

“续请失业金人数继续表明，劳动力市场的闲置产能正在消失，”RDQ Economics首席经济分析师John Ryding表示。

图表：美国请领失业金人数

(link.reuters.com/dah52w)

图表：美国成屋待完成销售指数

(link.reuters.com/gyh52w)(完)

(编译 李爽/汪红英/陈宗琦/戴素萍 审校 郑茵/张涛)

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