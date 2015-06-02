综述：美国4月工厂订单下滑 惟强劲汽车销售提振经济前景

路透华盛顿6月2日 - 美国4月工厂订单下滑，因运输设备及其他商品的需求疲弱，表明美元升值及能源产业削减支出，使得制造业仍然受到抑制。

然周二公布的另一份报告显示，5月汽车销售以10年来最快速度成长，令制造业及整体经济前景大受鼓舞。

“制造业前景稍微偏向乐观。消费者和企业的需求缓步成长。家庭正逐步提高对制造业产品的支出，”PNC Financial资深分析师表示。

4月工厂订单下滑0.4%，在过去九个月已有八个月下滑，3月时为增长2.2%。分析师原本预测，4月订单会维持不变。扣除波动较剧烈的运输分项，订单则是连续第二个月持平。

占美国经济约12%的制造业受到美元和原油价格下滑冲击，因汇率和油价令跨国企业和油企获利承压。

4月运输设备订单减少2.4%。信息科技设备、电脑以及相关产品和消费商品的订单亦下降。

不过，上月汽车销售经季节调整后年率增至1,779万辆，为2005年夏季以来最佳表现，高于4月的1,650万辆。

通用汽车(GM.N)销量增加3%。菲亚特克莱斯勒(FCAU.N) (FCHA.MI)公布销量增加4%。不过福特(F.N)的销量减少1%，因其F系列的皮卡车需求放缓。

汽车销售强劲可能推升5月消费者支出，该数据4月因美国家庭减少购车而持平。占到美国经济活动三分之二以上的消费者支出能否反弹备受关注，其在第一季一度大幅减慢。

消费支出低迷，尽管家庭得益于较低的汽油价格和薪资稳步增长。

**谨慎乐观**

“在疲弱的4月数据发布后，我们一直在盼望消费反弹，而今天汽车厂商发布的销售报告显示，消费增长开始出现，”巴克莱驻纽约的分析师Jesse Hurwitz表示。

美元兑欧元大跌，因希腊有望与债权人达成协议。美国公债价格亦走低，而美国股市微涨。

有人谨慎地认为，消费支出将抵消企业持续削减支出对经济成长的拖累。

第一季国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩0.7%。

美联储理事布雷纳德周二警告，年初经济表现疲弱可能不完全是暂时现象，提及美元与企业投资不振。

商务部还表示，4月扣除飞机的非国防资本财订单下降0.3%，上月公布的前值为增长1.0%。该数据是衡量企业信心和支出计划的一项指标。

4月这些所谓核心资本财出货下修至仅成长0.5%，初值为成长0.8%。

油价下跌促使油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)及同业Halliburton(HAL.N)等公司削减今年资本支出。

宝洁(宝硷/P&G)(PG.N)、惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)等跨国企业已警告称，美元强势今年将损及其获利。

但有迹象显示，随着美元涨势消退，西海岸港口劳资纠纷后供应链恢复正常，以及能源业以外的企业支出加速，低迷状况可能接近触底。

周一公布报告显示，5月制造业活动为七个月来首次上升，新订单稳步增长。

“能源相关领域资本支出正结束最低迷时期...这对制造业应是有利的发展，”摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver表示。

浏览美国耐久财订单图表，请点选 link.reuters.com/baf65v

浏览美国汽车销售图表，请点选 link.reuters.com/jux79v

(完)

(编译/审校 戴素萍/孙茉莉/张涛/李爽/张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。