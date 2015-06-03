综述：美国贸易和就业数据令人鼓舞 但服务业数据不尽人意

路透纽约/华盛顿6月3日 - 美国4月贸易逆差收窄，因进口减少。5月企业招聘在4月下滑后反弹。

数据支持了美国经济在首季萎缩后有所反弹的观点，并提振了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能会考虑在今年晚些时候升息的预期。

但并非所有的数据都令人鼓舞。

两份民间机构的报告显示，美国服务业成长放缓。之前在美元走强、油价近期上涨以及海外需求迟滞的不利环境中，服务业一直是支撑美国经济的中流砥柱。

“今日的数据与经济温和成长的大趋势一致。足以促使美联储考虑开始收紧政策。9月行动的可能性非常高，”FTN Financial的首席分析师Christopher Low表示。

数据公布后，美国股市上扬，美元和美国公债价格走低，交易商称，更多是因德债遭抛售，以及欧洲央行上调通胀预期后欧元走强所致。

美国商务部周三公布，美国4月贸易逆差为408.8亿美元，3月修正后为506亿美元，4月贸易逆差较3月回落19.2%，为2009年初以来最大降幅。市场预估为逆差440亿美元。

进口下降3.3%，至2,308亿美元，因西海岸港口劳资纠纷造成的货物积压已经被清理。劳资纠纷已在今年稍早得到解决。

4月出口增长1.0%，至1,899亿美元，美国服务在海外市场的销售增至创纪录的609亿美元。近几个月，美元走强削弱了美国商品和服务在海外市场的竞争力。

4月石油贸易赤字为68亿美元，为2002年3月以来最低。

最新贸易数据促使摩根士丹利将美国经济第二季成长预估从2.2%上调至2.7%。

**关注非农就业数据**

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业人数增加20.1万人，创1月以来最大增幅；4月修正后为增长16.5万，是2014年1月以来最小增幅。

美国劳工部将于周五公布更全面的非农就业报告，其中包括公共和民间部门的就业数据。

接受路透调查的分析师预计，美国5月就业岗位增加22.5万，与4月的22.3万基本一致。失业率将持于近七年低位5.4%。

今日公布的其他数据显示，上月服务业新订单减少，与贸易和就业数据改善形成鲜明的对照。

金融数据公司Markit公布，5月美国服务业采购经理人指数(PMI)终值降至56.2，为1月以来最低，且低于初值56.4和4月终值57.4。

美国供应管理协会(ISM)公布，美国5月服务业指数从4月的57.8下降至55.7，为去年4月以来最低。

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。