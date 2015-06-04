综述：美国第一季非农生产率数据疲弱 劳工成本跳增引发通胀忧虑

路透华盛顿6月4日 - 美国第一季非农生产率环比年率较初值下修，导致非农单位劳工成本大幅跳升，这一趋势若持续下去，可能引燃通胀。

周四公布的其它数据显示，劳动力市场正在趋紧，上周初请失业金人数下降，续请失业金人数也触及2000年以来最低。从这些报告来看，美国联邦储备委员会(美联储)仍然可能在今年稍晚升息。

“这不是我们的基本预测，但如果生产率增长依然疲弱，通胀加速上升的可能性增大，或许就需要美联储比他们当前所认为的更快展开升息周期，”美银美林驻纽约的经济分析师Michael Hanson说。

劳工部公布，第一季非农生产率环比年率由初值下降1.9%修正为下滑3.1%，为2006年以来首次连续两季下跌，较上年同期的增幅也仅为0.3%。

据摩根大通，过去五年生产率环比年率仅增长0.6%，为1980年代初以来最差的五年表现，且是除经济衰退外有史以来最糟糕的五年表现。

此外，国际货币基金组织(IMF)在其对美国经济的年度评估中称，美联储应将加息时间推迟到2016年上半年。

美国金融市场基本上没有受到数据影响，因投资者的注意力都放在全球债市的大跌。美元兑欧元下滑，美股亦下挫。美国公债价格上涨。

美国生产率的下滑反映了第一季经济的黯淡表现，当时国内生产总值(GDP)下滑0.7%，资本投资匮乏亦遏制经济增长。

**投资不足**

“欠缺投资导致资本密集度史无前例地下滑，累及劳动生产率。2011、2012和2013年每小时资本服务的比率略下滑，为有记录以来首次连续三年减少。”摩根士丹利分析师Ted Wieseman说道。

不过鉴于对GDP构成压力的多是暂时性因素，可能夸大了第一季生产率的下滑。随着企业增加在研发、软件以及设备上的投资，预期今年下半年的生产率将会反弹。

但生产率疲弱表明，经济潜在增长率可能低于分析师目前预期的1.5-2.0%。

第一季非农单位劳工成本上修为上涨6.7%，为一年来最快增速；前值为上涨5.0%。

第一季单位劳工成本较上年同期增长1.8%，表明薪资通胀暂时温和。

“美联储目前认为生产率回升，若真如此将使其能够逐步收紧货币政策。如果当前趋势延续至明后两年，美联储将不得不以快得多的速度收紧货币政策，”Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet称。

劳工部公布的另一份报告显示，美国5月30日止当周经季节调整的初请失业金人数减少8,000人，至27.6万人。这是连续第13周低于30万人关口，而这种情况往往反映就业市场改善趋势。

尽管经济还谈不上已恢复成长动能，但就业市场的收紧彰显了经济的稳固基本面。

第二季经济开局迟缓，部分归因于强势美元及能源领域削减开支抑制了制造业活动。

但目前经济已显现一定的上行迹象。本周的数据表明，5月汽车销售大增，而且工厂活动自去年11月以来首次增加。另外，4月贸易逆差大幅缩窄，建筑开支也触及2008年11月以来最高水平。

周四的请领失业金报告显示，上周续请失业金人数降至2000年11月以来最低水平。

图表：美国初请失业金人数：link.reuters.com/dah52w

美国非农生产率/劳工成本：link.reuters.com/xyb62w (完)

(编译 郑茵/孙茉莉/许娜/刘秀红；审校 戴素萍/李爽)

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