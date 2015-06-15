综述：制造业和矿业拖累美国工业生产下滑 但无碍成长大局

路透华盛顿6月15日 - 美国5月工业生产意外下滑，因制造业和矿业活动仍然疲弱，暗示强势美元和能源行业减支等因素继续制约经济成长。

经济的生产领域表现疲弱，与乐观的零售销售、就业、消费者和小企业信心数据形成鲜明的对照，这些数据显示，美国经济在第二季开局迟缓后，成长加速。

“工业生产因低油价拖累矿业生产，强势美元拖累制造业产出而承压。未来，工业生产可能随着石油行业重新站稳脚跟而企稳，”FTN Financial的首席分析师Chris Low表示。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周一称，5月工业生产下滑0.2%，4月为下降0.5%。自去年12月以来工业生产一直十分疲弱，分析师之前预计，上月工业生产增长0.2%。

分析师称，工业生产数据疲弱可能在周二和周三会议上引起美联储官员的关注。

尽管预计美联储不会在本周的会议上升息，但联储可能在今年晚些时候收紧货币政策。

上月制造业产出下降0.2%。美元走强蚕食跨国企业的获利，进而拖累制造业产出。

诸如微软(MSFT.O)和全球最大家居用品生产商宝洁(宝碱)(PG.N)以及医疗保健巨擘强生(JNJ.N)等企业已警告称，美元走强将损及今年的销售和获利。

因预期美国收紧货币政策，美元兑美国主要贸易伙伴国货币自去年6月以来已累积上涨约13.2%。

工业生产数据公布后，美国金融市场几无变化，因投资者紧盯希腊情势的发展，目前希腊更加接近违约。美元指数下滑，美股走低，美国公债价格攀升。

**新订单增长缓慢**

尽管上月汽车生产稳健增长，且机械、电脑和电子产品产出也攀升，但这并不足以抵消电子设备、家电和电子原件、金属制品和木制品生产下降对制造业产出造成的拖累。

另外，诸如食品和石油产品等非耐用品生产下滑也重压制造业产出。制造业在美国经济总量中的占比为12%。

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另外，纽约联储报告称，6月纽约州制造业指数从5月的3.09降至负1.98。

这是2013年1月以来最低，且在过去三个月中第二次出现负值。新订单指数萎缩，且付运下降。尽管未完成订单指数上月增长，但仍在萎缩区间内，暗示订单增长仍然疲弱。

“由于美元走强的影响还将持续一段时间，制造业产出仍难有大的起色，”Capital Economics的首席美国分析师Paul Ashworth表示。

但鉴于制造业在美国经济中的占比不大，且近期有迹象显示非制造业成长大幅反弹，Ashworth说，“有充分的理由相信，今年剩余时间美国GDP年率增幅平均在2.5-3.0%。”

今日全美住宅建筑商协会(NAHB)公布的另一数据显示，美国6月住宅建筑商信心指数升幅高于预期，触及9月来最高水平59。这巩固了市场乐观预期，楼市预计能消化一些疲弱制造业产生的闲置。

美国首季GDP萎缩，受累于恶劣天气、港口营运受扰、美元走强以及能源行业减支等因素。

上月矿业产出下降0.3%，因石油和天然气井钻探和维护活动下降7.9%，自2014年底以来累积下降51.8%。但石油和天然气井钻探和维护活动下降的速度正逐步放缓，表明减支最严重的时期已经过去。

诸如全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢(SLB.N)和哈利伯顿(HAL.N)等企业均削减了今年的资本支出预算。卡特彼勒(CAT.N)下调了今年的获利预估，并警告称低油价将损及其能源设备业务。

不过，油气生产5月增长0.5%。5月气温高于往年导致空调的使用增加。公用事业生产增长0.2%，4月为下降3.7%。

上月产能利用率降至78.1%，为2014年1月以来最低水平。4月为78.3%。

美联储决策者倾向于通过产能利用率来判断经济中还有多少“闲置”，以及在引发通胀前还有多少成长加速的空间。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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