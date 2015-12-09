美国库存数据疲弱 料拖累第四季经济成长

路透华盛顿12月9日 - 美国趸售库存10月下降，因企业加大力度，减少待售商品库存，表明库存将再度拖累第四季经济成长。

商务部周三表示，趸售库存下滑0.1%，因耐久财和非耐久财库存均下降。9月库存下修至仅增长0.2%，前值为增长0.5%。

库存数据影响着国内生产总值(GDP)表现。扣除汽车的趸售库存也下降0.1%，该数据将列入GDP的计算。

今年前两季库存创纪录地连续增长，让仓库积压了大量待售商品，企业因此不太愿意补充库存。

第三季库存对GDP成长构成0.56个百分点的拖累，当季GDP环比年率为增长2.1%。

10月趸售库存下降，促使分析师将第四季经济增长预估调降达0.2个百分点至1.7%。

“我们认为第四季库存因素带来的拖累将比我们最初的看法更加严重，”摩根大通分析师Daniel Silver表示。

鉴于9月数据被下修，分析师称预期第三季GDP增长环比年率料将下修至1.9%。美国政府本月稍晚将公布第三季经济增长终值。

上周出炉的数据显示，10月制造业库存连续第四个月下降。周五将发布的零售业库存可能提供有关库存对第四季经济拖累程度的更多线索。

10月趸售销售持平，9月为增加0.5%。自8月以来，趸售销售状况一直疲软，部分原因在于油价下跌对石油产品销售额的负面影响。

若保持10月销售速度，清空库存需要1.31个月，与9月持平。该比例相对较高，意味着企业在短期内不太可能提高库存积累速度。(完)