综述：美国数据显示消费者支出强 预示着今年购物季将有不俗表现

在纽约Topshop旗舰店中购物的消费者，摄于2014年11月5日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透华盛顿11月14日 - 美国零售商报告10月销售强劲，表明美国人消费热情高涨，可能支持经济继续强劲增长。

周五公布的另一项数据显示，消费者信心本月攀升至逾七年高位，进一步表明支出前景良好，预示着今年的假日购物季将会有不俗的表现。

美国商务部周五表示，占消费者支出约三分之一的零售销售10月增长0.3%，增幅超过预期。但汽油销售回落1.5%，拖累了零售销售的整体表现。

“今日的数据预示着，零售商在关键的假日购物季将会有不俗的表现，”Capital Economics驻伦敦的分析师Paul Diggle表示。从11月底开始，美国人进入购物高峰期，为圣诞假期作准备。

10月，从服装零售店到运动用品商店的销售全面增长。扣除汽油、汽车、建材和食品等波动性较大的商品，核心零售销售攀升了0.5%。

零售销售增长支持了消费者支出将在推动近期开始加速的美国经济成长中发挥了更大作用的观点。

分析师预计，美国经济明年将增长3%左右，快于2007-09年衰退以来的平均增速。

另一项数据显示，11月汤森路透/密西根大学美国消费者信心初值升至89.4，为2007年7月以来最高，受美国失业率下降，汽油价格回落提振。

另外，美国劳工部周五报告，10月进口物价回落1.3%，因油价下跌和美元走强使美国人购买进口商品的成本降低。

尽管美国经济近几个月成长加速，但包括中国在内的全球其他地区经济成长放缓，且油价大幅回落。这都惠及美国消费者。

“消费者将油价下跌节省下来的钱用于其他方面，”加拿大丰业银行驻多伦多的汇市策略师Camilla Sutton表示。

自6月以来，美元兑一篮子美国贸易伙伴国的货币上扬超过10%，因预期美国经济增强将促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息。周五的数据提振美元兑日圆和欧元小涨。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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