综述：美国就业报告疲弱 9月升息希望减弱

路透华盛顿7月2日 - 美国就业岗位增长6月放缓，且就业参与率降低，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在9月升息的预期降温。

美国劳工部周四公布，上月非农就业岗位增加22.3万，低于5月的25.4万增幅，建筑业和政府部门就业岗位持平，矿业就业岗位减少。另外，4、5两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万。

失业率下降0.2个百分点，至5.3%，为2008年4月以来最低，但这是就业市场疲弱，而非强劲的信号，失业率下降的原因是有至少43.2万人退出劳动力大军。

劳动力人口减少，使就业参与率降至62.6%，为1977年10月以来最低。5月触及四个月高位62.9%。

分析师称，就业报告总体基调疲弱，加之希腊债务危机仍未得到解决，使美联储不可能在短时间内升息。

“杯子仍有一半是空的，无法解决很多人的干渴。美联储需要看到就业参与率强劲反弹，才能坚持对经济的乐观看法，在9月升息，”Mesirow Financial的首席分析师Diane Swonk说。

就业数据公布前，利率期货市场的走势反映出市场预期联储在12月升息的机率超过了50%，但这一预期稍后推迟至2016年初。分析师仍认为，美联储将在年内收紧政策。

美元指数走低，美国公债价格上扬，美国股市基本持稳。

自5月以来，从消费者支出到楼市和消费者信心等数据的基调都十分强劲，促使很多预测机构将美国第二季成长年率预估上调至3%以上。

疲弱的就业数据使经济成长在第三季放缓的风险增加。经济在首季萎缩0.2%。

**分析师敦促不要过度解读**

分析师之前预计，6月非农就业岗位增加23万，失业率降至5.4%。部分分析师谨慎地认为，不应过分解读6月数据，称部分分项数据与近期的强劲趋势不一致。

6月平均时薪持平，尽管制造业的加班时间触及四个月高位。薪资增长意外疲弱的原因可能是，6月就业数据的信息收集时期截至6月13日，这段时间通常会呈现出薪资下降的趋势。

上月平均时薪同比增长2.0%，5月增幅为2.3%。其他衡量薪资增长状况的指标表明，薪资正在逐步增加。

各州和地方政府已经上调了最低工资，且调查显示，新毕业大学生的入门薪资正在逐步上升。另外，美国最大的民间雇主沃尔玛(WMT.N)今年已宣布涨薪两次。

尽管上月建筑业就业岗位与5月持平，但5月建筑支出触及六年半高位。住宅建设、建筑许可以及新屋销售等处于周期高位。

“楼市显现出如此大的上行动能，而建筑业没有增加一个就业岗位，这让人难以置信，”The Economic Outlook Group的首席全球分析师Bernard Baumohl说。

不过，就业报告中也有一些令人鼓舞的迹象。

尽管就业参与率上月下降，但美联储官员在考虑2006年来首次升息时机时关注的其他一些就业市场指标却大大改善。

包括想工作但却放弃了找工作，以及因找不到全职工作只能打零工的人群在内的广义失业率降至10.5%，为2008年7月以来最低，5月为10.8%。

6月退出劳动力大军的人数为2008年10月以来最低。另外，长期失业人口继续回落，触及2008年9月以来最低。美国人失业的时间也缩短。

上月，制造业就业岗位增加4,000个，5月增幅为7,000个。零售业就业岗位急增3.29万，交通运输和仓库行业增加就业岗位1.71万个。

不过，矿业就业岗位减少3,000个，因能源企业裁员。但减少的速度放缓。该行业5月裁减就业岗位1.8万。

自油价去年骤降超过60%后，斯伦贝谢(SLB.N)、贝克休斯 (BHI.N)和哈利伯顿(HAL.N)等油田服务公司已宣布裁员数千人。(完)

(编译 母红；审校 李军)

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