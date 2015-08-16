综述：美国7月工业生产受汽车产量大增支撑 8月消费者信心微跌

美国通用汽车工厂内组装线上的汽车。 REUTERS/Mike Stone

路透华盛顿8月14日 - 美国7月工业生产创八个月最大增幅，因汽车产量大增，这是又一个利好第三季经济增长的迹象，支撑了美联储下月升息的前景。

虽然周五公布的其他美国数据显示，8月初消费者信心略有下降，但普通家庭对个人财务状况乐观，对消费者支出来说是个吉兆。7月就业和零售销售数据也发出有关经济的乐观讯号。

“这让良好的经济指标数目又增加了一条，向好数据表明美国经济下半年开局远比上半年要好，美联储9月升息的机率进一步提高，”BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri说。

美联储公布，美国7月工业生产较前月增长0.6%，6月增幅被下修至0.1%。路透调查访问的分析师对7月工业生产的预估值为增长0.3%。

工业生产的增加反映了制造业产出增长0.8%的情况，制造业产出的增长又是因为汽车产量创出2009年9月以来最大增幅10.6%。

汽车厂商通常会在夏季关闭生产线进行检修，但分析师揣测，他们的检修目前可能只做了很短一段时间，导致汽车产量跳增。除汽车外，制造业产出较前月增幅为0.1%。

矿业生产较前月小升0.2%，因油气井开采产量出现十个月来首次增长，表明能源业继去年油价大跌遭受冲击后开始企稳。

尽管工业生产7月大增，但仍受到强势美元和低油价的抑制。

“我们继续预计美元走强和能源价格下滑将对工业生产构成不利因素，工业今年可能不会出现强劲反弹，”纽约巴克莱的分析师JesseHurwitz说。

数据公布后，美国股市小幅走高，美元兑一篮子货币几无变动。美国公债价格下跌。

**通胀前景温和**

另一份报告显示，密西根大学称，美国8月初消费者信心指数初值降至92.9，7月终值为93.1。不过，该数据的九个月均值创2004年以来最高，符合消费者支出录得3%年增率的情况。

美国劳工部周五还公布，最终需求生产者物价指数(PPI)7月较前月上升0.2%，6月为上升0.4%。

7月最终需求PPI较上年同期下降0.8%，6月为下降0.7%。

但通胀压力有可能保持温和，因为美元强劲，油价下跌以及中国最近使人民币贬值。美国通胀率一直低于美联储2%的目标。

“展望未来，因为全球需求放缓，物价似乎有进一步的下跌压力，当然近期人民币贬值有可能只会加大大宗商品价格面临的下跌压力，”Stifel Fixed Income的首席分析师Lindsey Piegza说。

美国工业生产图表：link.reuters.com/var62w

美国消费者信心指数图表：link.reuters.com/hem86v

美国消费者信心和油价的关系图表：link.reuters.com/suh43w

美国PPI图表：here

(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫)

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