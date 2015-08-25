综述：美国消费者信心及楼市数据表现佳 显现经济基本面韧性

路透华盛顿8月25日 - 美国8月消费者信心触及七个月高位，7月独栋新屋销售反弹，暗示经济基本面仍可让美国联邦储备委员会(美联储/FED)在今年升息。

周二公布的其他数据显示，6月房价温和增长，应可支持消费者支出且维持房屋购买力，特别是对首次购屋者而言。

“这证明经济‘更进一步好转’，是美联储升息前等着见到的证据。他们只是需要更多一点佐证，”纽约MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey说。

世界大型企业研究会(Conference Board)公布，8月美国消费者信心指数反弹10.5点至101.5，为今年1月以来最高。不过，这项调查是在全球市场上周开始遭遇抛压之前进行的。全球股灾已使美联储下月升息的机率为之减少。

尽管9月信心可能回落，分析师认为若有下跌，程度也应是温和的。就业市场强劲、汽油价格较低、以及楼市好转也都在支撑着消费者信心。

预期收入增加的消费者比例下滑，不过降幅小于预期下降的消费者比例。

“如果这种乐观情绪延续，可能会为消费支出活动增加提供一个强有力的基础，进而可能有力推动经济复苏，”多伦多道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine称。

美国商务部在另一份报告中称，7月新屋销售增长5.4%，经季节调整后的年率为50.7万户。这一数字较去年7月大增25.8%，占市场整体销量的8.3%。

最新出炉的报告进一步展现了美国经济的乐观景象，帮助提振美股盘中录得今年来最大涨幅；不过美股涨势随后逆转，终场收低。

中国两个月内两度降息，亦支撑市场人气。美元指数上涨，美国公债价格则下跌。

**蓄积动能**

近期全球市场动荡，打压美国下月升息的前景；美联储7月28-29日会议记录表明，决策官员担忧通胀持续徘徊在低位。

“我们认为美联储9月不会加息，他们需要一点时间消化发生的事件，我们认为12月会升息，”IHS Global Insight分析师Chris Christopher表示。“在上周五以前，我们原本认为美联储9月会升息。”

在美国四个区域当中，有三区的新屋销售上月均告增加，东北部新屋销售并触及14个月高位。

房屋市场正蓄积动能，上周出炉的数据显示，7月成屋销售跳升至近八年半高点，新屋开工则攀抵2007年10月以来最高水平。

楼市复苏是受到就业市场紧俏的推动。第三份报告显示，6月标普/Case Shiller20个大都会地区房价较上年同期上升5.0%，5月上升4.9%。

“如果升势在当前水准企稳，这可能提供足够的诱因，鼓励屋主出售房屋；同时鼓励潜在购屋者重回市场，”野村首席分析师LewisAlexander表示。

房市强健正提振房屋建筑商。美国最大的豪宅建筑商TollBrothers(TOL.N)周二表示，8月开始的当季迄今订单已增加16%，高于该公司的第三季增幅12%。

商务部表示，上月待售新屋库存增加1.9%至21.8万户，为2010年3月以来最高，供应仍是房市荣景高峰时的一半不到。

以7月的销售速度计算，需要5.2个月的时间来消化目前市场上的库存，5月时为5.3个月。

图表：美国新屋销售(link.reuters.com/zex62w)

图表：美国新屋价格(here)

图表：美国消费者信心(here)

图表：美国消费者信心：就业(link.reuters.com/pum27v)

图表：美国消费者信心：企业情况(link.reuters.com/fec37v)(完)

(编译/审校 李婷仪/徐文焰/龚芳/戴素萍/张荻)

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