综述：美国零售销售和通胀数据疲弱 年内升息疑虑日益加深

路透华盛顿10月14日 - 美国9月零售销售仅微幅增长，生产者物价录得八个月来最大降幅，对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内会否升息的疑虑日益加深。

周三公布的疲弱数据进一步表明，面对全球成长放缓，美元走强以及油价回落抑制能源行业资本支出等诸多阻力，美国经济成长动能正逐步减弱。

“9月数据不佳，支持了我们所持的美联储在明年初之前不会升息的观点，”Capital Economics的首席美国分析师Paul Ashworth表示。

美国商务部表示，9月零售销售小幅增长0.1%，主要是因汽油价格下降拖累加油站销售收入。8月零售销售被下修至持平，前值为增长0.2%，给零售销售报告凭添了一分疲弱的基调。

不包括汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售上月下滑0.1%，8月数据被下修至增长0.2%，前值为增长0.4%。

核心零售销售与国内生产总值(GDP)中消费支出的构成最为接近。

9月核心零售销售疲弱，且8月数据被下修可能促使分析师下调对第三季GDP成长的预估。在上周公布的数据显示8月美国贸易逆差大幅扩阔后，第三季GDP增长预估已经被下调。目前的预估为第三季增长年率不到2%。

美国经济第二季成长3.9%。

“这表明消费者已开始收紧开支，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine说，“这对美联储而言尤其堪忧，因消费者支出仍是支撑经济复苏的主力。”

不过，可自由支配支出看似十分良好，消费者在嗜好、服装和外出就餐方面的支出增加。这表明国内需求的潜在势头强劲，可能在一定程度上缓解全球成长放缓给美国经济造成的冲击。

数据公布后，美股小涨，美国公债价格攀升。美元兑一篮子货币回落。

**通胀低迷**

另外，美国劳工部周三表示，9月生产者物价下滑0.5%，为1月以来最大降幅，8月为持平。

9月PPI同比回落1.1%，连降第八个月，8月同比降幅为0.8%。

多数分析师预计，美联储将在12月升息，但金融市场仅消化了明年初升息的预期。

低通胀环境是决策者在考虑近10年来首次升息时面临的一大阻碍。美联储自2008年底以来一直保持短期利率在近零水平。

经济成长近几个月放缓，主要是因出口不振，能源行业投资持续减少，以及所谓的库存修正损及制造业活动。

商务部周三公布的另一份报告显示，8月企业库存连续第二个月持平。过去两个季度中，库存每季增长超过1,000亿美元，创纪录最高环比增幅，市场认为这样的增速无法长期维系。

9月零售销售增长缓慢，主要受累于加油站销售下降3.2%，为1月以来最大月降幅，8月为下滑2.0%。上月不包括汽油的零售销售增长0.4%。

汽车经销商销售增长1.7%，8月增幅为0.4%。服装和家具店销售攀升。消费者还提升了在体育用品和嗜好商店，以及餐馆、酒吧的支出。

但建材和园艺设备商店的销售减少。电子和电器商店的销售下降，苹果(AAPL.O)新款iPhone手机上市也未能提振该领域的支出。上月在线销售也下滑。(完)