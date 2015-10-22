综述：美国楼市和就业数据乐观显示经济强劲 年底前仍可能升息

路透华盛顿10月22日 - 美国9月成屋销售强力反弹，且上周初请失业金人数仍保持在42年低点附近，显示虽然全球经济受挫，但美国国内经济基本面稳健。

周四出炉的乐观楼市和就业市场报告，可能令美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年年底前升息的大门依然开放。

“市场在排除美联储12月升息可能性方面有点儿过快了。数据显示美国国内经济强劲，我认为这正是美联储将密切关注的，”渣打银行美国分析师Thomas Costerg表示。

全美不动产协会(NAR)周四公布，美国9月成屋销售按月增长4.7%，年率为555万户，几乎扳回8月的跌幅。

楼市走强会让家庭财富增加，带动强劲的消费支出。国内需求强劲进而有助于缓解全球增长放缓、美元走强以及能源行业资本支出疲软带来的冲击。

企业努力减少积压库存，也给增长带来压力，第三季国内生产总值(GDP)增长环比年率料低于1.5%。第二季经济增长3.9%。

然而待售房产不足仍束缚楼市。不过房价上涨可能会鼓励业主卖房。

9月二手房售价中值较上年同期上涨6.1%。地产商和分析师称，资产净值偏低是导致楼市存量紧俏的部分原因。

9月市面待售房屋较前月下降2.6%。以9月的销售速度，4.8个月便可售完，低于8月时的5.1个月。待售房产可供销售六个月，被认为标志着楼市供需平衡。

房屋类股指数.HGX下滑0.43%，不及大盘总体走坚的表现。美国最大房屋建造商D.R. Horton (DHI.N)下挫1.21%。Lennar(LEN.N)收低0.48%。

美元兑欧元在数据扶助下走升，而且此前欧洲央行发表立场温和的讲话。较长期美国公债价格下跌。

**就业市场坚挺**

劳工部在另一份报告中称，10月17日止当周的初请失业金人数经季节调整后增加3,000人，达到25.9万人。

不过，这样的水平距离1973年以来低点仍不远，且为连续第33周在30万人以下。30万人通常被认为是代表了就业市场坚挺。

以当前水准衡量，初请失业金人数没有继续大幅下降的太大空间，而极低的裁员数量暗示劳动力市场形势依然良好，尽管最近就业增长突然减速。

“这些数据显示企业仍非常不愿放弃员工，而且短期失业者人数仍很低，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding表示。

美国上周初请失业金人数四周均值减少2,000人，至263,250人，创1973年12月以来最低水准。

该初请失业金报告覆盖了政府10月非农就业报告的调查期。9月与10月调查期之间的初请失业金人数四周均值减少9,250人。这意味着10月就业加速增长。

8月和9月非农就业岗位平均增加13.9万个，创去年1月来最低两个月增幅。

截至10月10日当周，一周续请失业金人数增加6,000人，至217万人。

一周续请失业金人数四周均值创2000年底来最低，显示失业率将从9月的5.1%进一步下降。

Ryding说：“...今天的数据提高了这样一种可能性，即10月就业增长将加快，而且失业率将继续下降。”

美国初请失业金图表：link.reuters.com/dah52w

1970年来初请失业金和非农就业图表：link.reuters.com/juw75w

(完)