综述：美国数据向好凸显经济韧性 或给美联储升息信心

路透华盛顿11月19日 - 美国上周初请失业金人数下降，同时一项衡量美国经济活动的指标反弹，显示就业市场和经济健康，可能给美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月升息的信心。

周四公布的其他数据显示，大西洋中部地区工厂活动连续下降两个月后在11月小幅加速，再次显示制造业低迷最糟糕的阶段可能结束。

其他经济领域仍然具有韧性，尽管全球增长放缓。

“中国经济放缓，欧洲增长僵化或让很多新兴市场承压的大宗商品大跌，并没有干扰企业活动，所以美联储从极低水平上调利率的时机已到，”MUFG Union Bank首席金融分析师Chris Rupkey称。

劳工部称，11月14日止当周，初请失业金人数减少5,000人，经季节性调整后至27.1万人。该数据连续37周低于30万关口，为数年来最长持续时间，且距离1970年代初的水准不远。

初请失业金人数低于该水准往往表明就业市场稳健。分析师称，随着就业市场接近充分就业，进一步下降的空间不大。

初请失业金人数四周均值增加3,000人至270,750人。该数据剔除每周波动状况，外界认为可以更好地反映就业市场的趋势。

该请领失业金报告覆盖了政府11月非农就业报告调查期。10月与11月调查期之间的初请失业金人数四周均值增加7,500人，意味着11月非农就业岗位增幅将较10月的27.1万个回落。

“我们认为美国就业市场的坚挺态势仍保持得很好，如果再有一个月的就业岗位稳健增长，料将为美联储12月升息铺平道路，”巴克莱分析师Jesse Hurwitz称。

美联储周三公布的10月27-28日政策会议记录显示，支持12月升息的决策者占多数。

美国股市小幅走低，美国公债价格上涨。美元指数一连四天上扬后回落。

**就业市场趋紧**

许多美联储官员认为5%的失业率已经符合充分就业水平，同时每个空缺职位对应的求职者人数为2007年以来最低。长期失业者队伍缩短，也突显出就业市场闲置劳动力减少。

请领失业金报告显示，11月7日止当周续请失业金人数减少2,000人，至218万人。

就业市场相当强劲，凸显经济活力，即便美元强劲，能源支出下降，库存高企且全球经济增长减缓，而这些因素均削弱制造业活动。

世界大型企业研究会周四公布的另一份报告显示，美国10月领先指标上升0.6%，为124.1，9月和8月均下降0.1%。这表明经济增长将较第三季1.5%的增速提升。

此外，费城联储报告显示，11月制造业指数升至正1.9，10月为负4.5。这是该数据三个月来首次转为正数。周二有数据显示，美国10月制造业产出稳步增长。

“制造业活动大幅萎缩情况或现已结束，”ITG Investment Research首席分析师Steve Blitz表示。

费城联储制造业调查中新订单和出货指标分别上升7点和4点，不过仍为负值，表明制造业依然疲弱。

美国请领失业金数据图表：link.reuters.com/dah52w

请领失业金与非农就业报告图表对比：link.reuters.com/juw75w

(完)