综述：美国经济数据显示通胀及经济稳健 有利美联储升息步伐

资料图片：美国纽交所外的美国国旗及华尔街路标。 REUTERS/Lucas Jackson

路透华盛顿3月16日 - 美国2月核心通胀率增速快于预期，因房租及医疗成本保持上涨趋势。该数据可能使美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年继续处于逐步升息的轨道上。

周三公布的其他数据显示，上月房屋市场持续强劲表现，制造业企稳。美联储周三会议决议维持利率不变，但承认通胀在最近数月中增强。

美联储最新预测显示，决策官员预计在今年年底之前升息两次，每次25个基点。次数较去年12月的预测减半。不安分的通胀，稳定的房屋市场以及趋紧的就业市场，已使得6月升息的概率增加。

“看来美联储仍然相当谨慎，他们最早不会准备在6月之前行动。今日的数据，特别是通胀报告，警示我们没有物价压力的日子已经过去了，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff说。

劳工部公布，扣除波动较大的食品及能源项目的2月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%，涨幅持平于1月。

2月核心CPI较上年同期上涨2.3%，为2012年5月以来最大升幅，1月为上涨2.2%。路透调查中经济分析师原本预测上月核心CPI较前月和上年同期分别上涨0.2%和2.2%。

美联储将通胀目标设为2%，其关注的一项物价指标近几个月也有走高趋势。联储在去年12月上调指标隔夜利率，为将近10年来首次。

联储主席叶伦对记者表示，近期物价上涨可能是暂时性因素所致，并说决策者预期通胀将逐步上升。

“我想要警告的是，目前在发生影响的也许是一些暂时性因素。因此我保持谨慎，还未就此得出结论认为，已经在，比方说，核心通胀数据中看到将会持续下去的明显上升，”叶伦说。

美元兑一篮子货币跌至一个月低点，美国公债价格上涨。美国股市收高，D.R. Horton(DHI.N)和Lennar(LEN.N)等住宅建造类股因房屋数据改善而受到推升。

**房市及制造业改善**

在另一份报告中，商务部表示，2月房屋开工经季节调整后上升5.2%，至年率118万户，为五月来最高。

受到天气恶劣影响，房屋开工一直受抑。如今房屋开工反弹，使得第一季国内生产总值(GDP)增长率预估有所提高，而这又被2月公共事业产出因天气温暖起来而下滑所抵销。

第一季GDP环比年率料为增长2%左右，去年第四季时为1.0%。

在第三份报告中，美联储表示，由于矿业和公共事业产出减少，2月工业生产下滑0.5%。1月时则增加0.8%。但上个月制造业生产增加0.2%，1月为增加0.5%。

工业生产的增长，再加上制造业调查数据，表明制造业的低迷情况或许已到尽头了。制造业占美国经济的12%。之前美元升值和油价下滑，让制造业受伤不轻。

“整体美国工业领域的前景开始看来好了一些，”道明证券(TD Securities)副首席美国分析师Millan Mulraine表示。

就业市场坚挺鼓舞年轻人离开父母家自住，为楼市带来支撑。但因土地和熟练工供应不足，建筑商跟不上住房需求的增长，这推升了大都会地区的房租水平。

2月房租水平上涨0.3%，升幅与1月相同，推动核心CPI连续第二个月全面上升。

医疗保健成本上涨0.5%，与1月升幅相同。处方药价格上涨0.9%，医院服务成本上升0.5%。服装价格创下七年来最大涨幅。

服装价格连续第二个月上扬着实出人意料，因为零售商一直在大力打折以清库存。

新车、二手轿车和卡车的价格也有所上升。不过汽油价格下降13%抵消了核心CPI和食品价格的上涨，令2月整体CPI下滑0.2%。整体CPI在1月持平。

2月CPI较上年同期上升1.0%，涨幅较1月的1.4%有所回落。

美国通胀图表：here

核心CPI与核心个人消费支出(PCE)物价指数走势差异：tmsnrt.rs/1QoX3pE

美国房屋开工与建筑许可图表：link.reuters.com/mek83w

美国工业生产与产能利用率图表：link.reuters.com/var62w

美国抵押贷款利率走势图表：link.reuters.com/guv37s (完)