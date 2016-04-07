分析：美国第一季公司业绩料好于疲弱预期 为股市上涨铺好台阶

图中为纽交所外的华尔街标识牌。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约4月7日 - 华尔街下周将迎来第一季财报季高峰，预计数百家公司将因为“超出华尔街预期”而争相炫耀，向投资者显示出营收和获利高于分析师此前预期。

在第一季超出华尔街预期可能异常轻松，因为在年初油价及股市挫跌的环境下，分析师对于2016第一季公司表现给出了相当悲观的看法。

虽然通常情况下大多数公司的业绩都会超过预期，但是这一次实现好于预期的门槛可能会更低。根据汤森路透的数据，分析师预期标普500成分股公司第一季获利会较上年同期下降7.4%。

鉴于当季财报“先头兵”公布的业绩均大大超出预期，而且对公司业绩造成冲击的两大趋势--油价下滑及美元走升均呈现一定企稳迹象，一些策略师预计，原本预期较为悲观的这个财报季会有非常多正面消息传出，至少短期内会给股市带来提振。换句话讲，第一季业绩不会很好看，但或许也不会太难看。

“目前看来，企业获利带来正面惊喜的可能性要高于负面意外；若企业获利好于预期，则催生买盘，”BB&T财富管理公司主管Bucky Hellwig指出。

可以确定的是，第一季公司财报料不会太好看。汤森路透数据显示，第一季企业获利倘若下滑，将为连续第三季下降。能源业料将出现至少10年来首次季度亏损，将构成最大的拖累。

但到第一季末时，围绕公司业绩表现的一些最大负面因素似乎已经减退。

美国油价3月时持稳在40美元附近，为能源企业投资者带来些许希望。

在此同时，美元第一季走贬，美元指数.DXY下挫4.1%。美元在2014年及2015年间大幅升值，曾令美国企业饱受重创。

美银美林的美国证券高级分析师Dan Suzuki说，美元的强势仍可能让美国出口商受伤，但与过去几个财报季相较，整体影响已相对少得多。他指出，标普500企业的营收有约三分之一来自美国以外市场。

他表示，跨国企业获益最大。

**期望值大降**

股价已经开始酝酿反映一些惊喜。

汤森路透数据显示，标普500指数.SPX以未来12个月获利预期计的平均市盈率(本益比)约为16.6倍，远高于14.7倍的长期平均值。

但在已公布第一季财报的标普500企业中，大概有80%的业绩优于预期。这个比例高于平常，包括Lennar Corp (LEN.N)、联邦快递(FedEx) (FDX.N)、Adobe Systems Inc (ADBE.O)等性质迥异的企业，业绩均有强劲表现。

此外，分析师今年开年时曾预期标普500企业获利将增长2.3%，但由于首季实际表现黯淡，让之前的预估或许显得过于乐观了，分析师纷纷下调财测。

“预估值出现了直线下滑，”加皇资本市场驻纽约首席股票策略师Jonathan Golub说。

他说，从1月1日到现在的分析师预估值下降程度几乎是往常降幅3.5%的近三倍，“除了08-09年危机那次之外，简直是我们见到过的最糟糕的财测调整”。

企业营收的平稳程度预计将优于获利，这种情形为2011年第二季以来首见。标普500企业的营收预计在1-3月当季仅会减少1.2%。

Golub称，最后投资者或许会收到足够多的好消息，为又一轮“糟糕的财报季”带来一些正能量。(完)