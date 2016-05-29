综述：美国第一季经济增幅上修 房屋建筑和企业库存带来支撑

路透华盛顿5月27日 - 美国第一季经济增长放缓，不过放缓程度没有最初估计的那么大，因房屋建筑数量激增和库存稳步累积，部分抵消了企业投资急降带来的拖累。

美国商务部周五公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率上修至0.8%，前值为增长0.5%。

这是2015年第一季以来最疲弱增幅，美国经济第四季增幅为1.4%。

但第一季的收入增幅大幅上修，及企业获利反弹照亮了经济前景。当从收入角度衡量时，美国经济第一季增幅为2.2%，第四季增幅为1.9%。

分析师称，收入增长强劲，外加有迹象显示美国经济第二季在积聚动能，有可能给予美联储最早在下月升息的资本。美联储在去年12月进行了近十年来的首次升息。

“这让我们更有信心地认为，经济增长将会在第二季达标...增速足以允许美联储继续进行渐进的升息，”MUFG Union Bank的首席经济学家鲁普基(Chris Rupkey)说。

美联储上周公布的4月26-27日政策会议记录显示，如果经济数据继续显示第二季经济增长改善，大多数决策者认为6月升息是适宜之举。

美联储主席叶伦周五的讲话也透露出类似的立场，她表示，如果美国经济和就业市场继续改善，美联储“未来几个月”有可能升息。

受经济数据影响，美元指数.DXY涨至两个月高位，美国公债价格下滑，美国股市则走高。

第一季GDP增幅上修也反映出贸易带来的冲击要比之前预想的温和。

美国经济一直受到美元强劲和全球需求迟滞的冲击，因为这影响到美国出口的增长。油价下跌也构成打击，削弱了油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)和哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)等的获利，迫使他们削减设备支出。

分析师们还认为，美国政府用来剔除数据季节性影响的模型没有充分达到目标，尽管去年政府采取了措施想解决这个问题。过去六年中，美国经济有五年的第一季表现比较逊色。

**经济重获动能**

美国经济第二季初似乎重获动能，4月的零售销售、商品出口、工业生产、房屋开工和房屋销售均有很大起色。

周五的报告显示，美国5月消费者信心指数持于较高水平，普通家庭对购买汽车和房屋的态度有改观。

亚特兰大联储目前预测，美国第二季GDP增幅为2.9%。

美国第一季房屋建筑支出大幅增加17.1%，为2012年第四季以来最大增幅，亦高于初值14.8%。

房屋建筑为第一季增长贡献了0.56个百分点，高于上个月报告中的0.49个百分点。

企业累计了价值696亿美元的库存，高于上月初估的609亿美元。修正后的库存从GDP增幅中扣除了0.2个百分点，初值为扣除0.33个百分点。

消费者支出数据没有修正，增幅为1.9%，低于第四季增幅2.4%。

普通家庭第一季变得更为节俭，削减对汽车等长期耐用品的购买。

计入纳税和通胀的影响之后，第一季普通家庭的可自由支配支出增幅上修至4.0%，初值为2.9%。储蓄额上修至7,826亿美元，初值为7,123亿美元。

美国GDP数据图表：tmsnrt.rs/1jLPbzV

美国消费者信心指数图表：link.reuters.com/hem86v

美国消费者信心指数中的预期和领先指标图表：link.reuters.com/caq32w

美国消费者信心和汽油价格图表：link.reuters.com/suh43w

美国消费者信心指数中的通胀预期指数图表：link.reuters.com/wyd53w

美国益普索(Ipsos) 、密西根大学、世企研消费者信心数据图表：reut.rs/1IV1MXu

(完)