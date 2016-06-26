综述：美国5月企业支出下降 英国退欧料加剧压力

路透华盛顿6月24日 - 美国5月制造业资本财新订单意外下降，因需求普遍减少，表明企业支出第二季仍将拖累经济成长。

企业投资依然低迷，虽然零售销售、房屋和裁员数据表明，经济成长在年初停滞后恢复加速。

分析师称，全球经济不确定性以及美国即将迎来总统大选，使得企业对支出持谨慎看法，而英国意外决定退欧也可能加剧这种不确定性。

“英国公投令人意外的退欧结果将导致这些不确定性加剧，有可能打击企业资本投资，”纽约道明证券副首席分析师Millan Mulraine表示。

美国商务部周五表示，扣除飞机的非国防资本财订单上月下降0.7%。4月为下降0.4%。该数据备受关注，因其被视为是企业支出计划的近似指标。分析师原本预期这项所谓的核心资本财订单5月会增加0.3%。

过去17个月中只有六个月核心资本财订单显现增加。5月是核心资本财订单连续第二个月下降，设备支出第二季可能会继续拖经济成长后腿。

在政府国内生产总值(GDP)数据中用来计算设备支出的核心资本财出货上月下滑0.5%，4月为上升0.6%。3月为持平。

美国企业设备支出过去两季均下降，其中第一季降幅为2009年第二季以来最大。

如果第二季设备支出下降，将是2008年经济衰退以来首次出现连续三季萎缩的局面。

企业支出疲弱，以及英国退欧的不确定性，使得美联储短期内不太可能升息。

周五公布的另一份报告显示，美国6月消费者信心减弱，因美国人预计今年年底前经济增速减缓。

美国金融市场未受周五公布的耐久财订单数据影响，因为投资者更关心英国退欧的影响。美元兑一篮子货币跳涨，美国政府公债价格也因避险买盘上扬，美国股市则与全球股市重挫。

**不确定性升温**

疲弱的核心资本财订单数据出炉后，亚特兰大联储将第二季GDP环比年率增速预估调降0.2个百分点至2.6%。第一季美国经济成长0.8%。

由于企业支出依然疲弱，制造业没有显示出摆脱颓势的迹象。

油价下跌也影响到制造业，因油价下降给能源相关设备生产商带来压力，企业减少库存的努力也带来影响。

制造业在美国经济中占比约为12%。

5月整体耐久财订单下降2.2%，4月为成长3.3%。

今年美元兑美国主要贸易伙伴国货币下跌，且油价逐步上升，所以外界原本预期制造业最糟糕的情况会结束。

但分析师目前担心，英国退出欧盟可能引发新一轮经济疲态，并进而损及全球经济成长，给油价构成下行压力，并提升美元魅力。

“对美国工业而言，由于围绕英国和欧元区经济的不确定性升高，现在看来全球需求前景比几天前更疲弱，”北卡罗来纳州富国银行资深分析师Tim Quinlan表示。

图表：

美国耐久财订单：link.reuters.com/baf65v

美国消费者信心：link.reuters.com/hem86v

消费者预期和领先指标：link.reuters.com/caq32w

美国消费者信心和汽油价格走势对比：link.reuters.com/suh43w

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