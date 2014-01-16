美国数据显示就业市场向好 通胀压力保持温和

图为在科罗拉多医院协会招聘会上找工作的人，2013年4月9日摄于美国。 REUTERS/Rick Wilking

* 一周初请失业金人数减少2,000人

* 12月消费者物价指数(CPI)升0.3%，核心CPI涨0.1%

* 大西洋沿岸中部地区1月制造业活动加快

路透华盛顿1月16日 - 美国上周初请失业金人数连续第二周下降，表明12月就业增长大幅放缓可能只是暂时现象。

此外，周四公布的调查报告显示，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动加快，同时制造业工作岗位增加。这也反映出就业市场改善。

“我们认为12月非农就业增幅不大是数据存在偏差，预计1月新增就业将更加强劲，”RDQ Economics首席分析师John Ryding称。

劳工部公布，上周经季节调整的初请失业金人数减少2,000人，至32.6万人。分析师预期为减少至32.8万人。

12月就业增长大幅放缓，雇主仅新增7.4万个工作岗位。11月非农就业岗位增加24.1万个，12月增速回落归咎于严寒天气。

在另一份报告中，费城联邦储备银行公布，美国大西洋沿岸中部地区1月制造业活动指数从上月的6.4升为9.4。读值高于零表明该地区制造业扩张。

制造业就业指标本月大涨，但平均工时缩减。新订单增长亦放缓。

即便经济成长积聚动力，但鲜有迹象表明物价出现普遍回升，通胀压力保持温和。

劳工部周四公布，12月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%，较上年同期上涨1.5%。11月CPI较前月持平，较上年同期上升1.2%。

12月升幅均符合分析师预估。

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浏览美国CPI数据图表，请点选：link.reuters.com/duq93t

**偏向维持低利率**

扣除能源和食品的所谓核心CPI较前月仅增长0.1%，比11月0.2%的增幅放缓；较上年同期增长1.7%，连续四个月持于这一水准。

数据公布后，美国公债价格上涨，美元指数几乎持平。美股脱离稍早高位。

美联储已经开始削减每月购债规模，但持续低通胀率料使其在较长时间内维持近零利率，即便就业市场大幅好转。

“鉴于就业市场的迟滞程度，我们认为相当长的一段时间内薪资增长都不会大幅加速，”美银美林全球经济研究部联席主管Ethan Harris表示。

“我们预计当前的宽松政策会逐步减速并最终停止。我们仍认为美联储今年每次政策会议都宣布减少购债100亿美元，并到2014年底前结束资产购买。”

12月经通胀调整的平均时薪下滑0.3%，较上年同期仅为升0.2%。

汽油价格上涨3.1%是上个月通胀上升背后的主要推动因素。汽油价格涨幅创6月来最大，11月则为下跌1.6%。食品价格连续第三个月上涨0.1%。

核心CPI中，服装价格创6月来最大涨幅，之前曾连跌三个月。

12月租金价格仍然高企。虽然医疗保健成本上升，但上个月处方药价格大幅下跌。

烟草价格亦上涨。新车价格持平，而二手车和卡车价格下跌。

“低通胀的趋势料在2014年得以持续，”富国银行资深分析师Sam Bullard说。“进口消费商品物价在过去八个月中，有七个月是持平或下跌的。这应会给未来几个月的CPI施加下行压力。”(完)

(编译 许娜/王兴亚/李爽/侯向明； 审校 龚芳/孙茉莉)

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