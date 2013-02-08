数据显示美国劳工市场状况仍在改善

2013年1月10日，美国纽约中央车站，一位求职者在看手机。 REUTERS/Lucas Jackson

* 最新一周初请失业金人数减少5,000

* 四周均值创下2008年3月以来最低水平

* 第四季非农生产率环比年率为下滑2.0%

* 大型零售商的1月同店销售上升

路透华盛顿2月7日 - 上周美国初请失业金人数下降,四周均值也创下五年低点,暗示劳工市场仍在艰难复苏.

周四公布的其它报告也显示,尽管消费者受到加税的打击,但1月美国许多大型零售商销售依然强劲,但第四季企业生产率下降.

劳工部表示,经季节调整的美国一周初请失业金人数下降5,000,至36.6万人.四周均值也因此下降2,250人至35.05万人,为2008年3月来最低.四周均值是衡量裁员趋势的指标.

"劳工市场在改善,但改善速度绝对算不上强劲,"Ameriprise Financial经济学家Russell Price说.

雇主虽减少裁员,但是增加雇员的速度也不明显.分析师表示,就业市场复苏缓慢意味着美联储明年仍将维持购债计画以压低借贷成本.

1月26日止当周续请失业金人数增加8,000人,达到322万人,显示仍有许多人有就业困难.

**非农生产率下滑**

美国第四季经济虽然意外萎缩,但仍展现出基本的力道.

消费支出似乎更为有力,许多美国零售业者周四的报告显示1月销售强劲.

根据汤森路透I/B/E/S,整体而言,20家零售业者1月份同店销售增加了5%,显示尽管上月的薪资税负增加后冲击到大多数的美国人,消费者支出仍展现韧性.

商务部定于2月13日公布更为全面的1月零售销售报告,报告料将显示1月经季节调整后的零售销售数据略高于12月.

消费者贷款意愿良好,表明对经济复苏抱有信心.美联储在报告中指出,12月消费者信贷增加145.9亿美元.

此外,劳工部表示,美国第四季非农生产率下降,降幅是近两年来最高.尽管就业稳步增加,但生产仅小幅成长.

非农生产率环比年率为下降2%,为2011年第一季以来最大跌幅,也大于路透调查预估的下滑1.3%.

当前季度的生产率料将反弹,因分析师认为第四季生产疲软与政府的军事支出异常大减之类的临时性因素有关.

此外,报告也显示薪资增长没有跟上物价涨势,不利于家庭增加消费能力.

经通胀调整后的第四季时薪仅增长0.3%,全年则下降0.4%,为连续第二年下跌.(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张涛)

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