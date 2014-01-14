美国新发布数据预示第四季经济增长强劲

2013年11月29日，行人在纽约街头等着过马路。 REUTERS/Lucas Jackson

* 12月扣除汽车的零售销售较前月上升0.7%

* 整体零售销售较前月增加0.2%，汽车及零部件销售下滑

路透华盛顿1月14日 -美国12月零售销售上升，核心零售销售大幅增长，暗示美国经济在去年底动能积聚，2014年增长可望加速。

商务部周二公布，12月零售销售较前月增长0.2%，即便汽车/零部件销售录得逾一年来最大跌幅。

但11月零售销售从增长0.7%下修至增长0.4%。12月扣除汽车的零售销售增长0.7%，为10个月来最大增幅。

三菱东京日联银行分析师ChrisRupkey表示，“12月零售销售攀升，意味着今年第一季增长动能持续。2014年的情况将好于当前。”

分析师此前预计，12月零售销售仅增长0.1%。2013年全年零售销售增长4.2%。

12月扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的零售销售较前月增加0.7%，11月为增长0.2%。分析师此前预计仅增加0.3%。

这一核心零售销售数据与国内生产总值(GDP)中的消费支出分项数据联系最为紧密；而从核心零售销售增幅可以看出，第四季消费同比增幅较第三季的2%加快。

虽然周五报告显示12月就业增长乏力，但基本被认为是受寒冷天气影响，此外分析师指出，其它数据表现良好说明经济正获得动能。

“剔除天气因素后，如果我们对就业增长的根本趋势仍在改善的观点正确，那么2014年家庭支出将继续增长，”CapitalEconomics资深美国分析师Paul Dales称。

“该报告支持了我们的看法，即实质消费环比年率增幅达到4%，将帮助第四季GDP增长3.0%，”他补充道。

政府报告表明假期销售好于部分市场人士预期，尽管这是由于商家大力打折才实现的。全美零售商联合会(NRF)称，一项衡量假期销售的指标在11-12月期间较上年同期上升了3.8%，2012年同期为升3.5%；该指标剔除了汽车、汽油和饭馆就餐的支出。

美国零售销售相关图表：link.reuters.com/fak93t

美国企业库存相关图表：link.reuters.com/jek93t

美国进口物价相关图表：link.reuters.com/peg64t

**第四季成长料强劲**

商务部另一份报告显示，不计汽车在内的零售库存11月上升了0.6%，10月则为上升0.3%。这进一步提振了第四季的经济成长预期。

企业第三季大举补充库存，仓库已经满载。分析师此前预估企业需要卖出那些商品，而这可能拖累第四季的产出。

现在看来部分库存的累积是有计划的。

“看来第四季GDP报告将不会显现出受到库存的拖累了，(库存增长)甚至有可能会温和提振经济成长，”RDQEconomics首席分析师John Ryding说。“很难说此种库存投资的上升过度。”

受数据影响，华尔街股市走高，美元兑日圆上扬。美国公债价格则下跌。

服装店销售上升1.8%提振上月整体销售，餐饮店销售创七年来最大增幅。在线商店销售亦增加。

“楼市复苏以及油价意外下降继续提振消费者支出，”Alpha Economic Foresights首席分析师BrianBethune表示。

寒冷天气可能抑制了汽车销售。汽车经销商销售下降1.8%，为2012年10月以来最大降幅，11月为上升1.9%。

家具、体育用品、建筑材料、园林设备和电器销售亦下降。

劳工部另一份报告显示，12月进口价格意外持平，并未显示进口物价上升迹象。

国内通胀继续趋于下行，物价压力不大意味着，即便美联储缩减购债规模，其仍可能维持近零利率一段时期。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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