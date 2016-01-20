综述：美国12月通胀和楼市数据疲弱 美联储3月升息机率降低

路透华盛顿1月20日 - 美国消费者物价12月意外下滑，因能源产品和食品价格下降，显示出通胀疲弱的迹象，进一步降低美国联邦储备委员会(美联储/FED)3月升息的预期。

周三出炉的其他数据显示，12月房屋开工和建筑许可减少。再加上此前公布的零售销售、工业生产、出口、库存和制造业调查数据均疲弱，暗示2015年底美国经济成长大幅放缓。

在油价重拾疲弱走势的背景下，分析师表示，预期中通胀率回到美联储2%目标水准的步伐放缓。

劳工部公布，12月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.1%，11月为持平。CPI还受到租金和医疗保健成本上升缓慢的牵制。

“通胀下降的普遍性对于美联储而言不是什么令人鼓舞的消息，可能会打击他们对通胀前景的信心，”道明证券(TD Securities)副首席经济分析师Millan Mulraine称。

尽管环比下降，但12月CPI较上年同期上升0.7%，为一年来最大增幅；11月为上升0.5%。分析师原本预计12月CPI持平，较上年同期上升0.8%。

2015年消费者物价上升0.7%，为过去50年来12月同比第二低增幅，2014年为提高0.8%。

扣除食品和能源的核心CPI在12月小幅上涨0.1%，此前三个月均为增长0.2%。

12月核心CPI较上年同期上升2.1%，为2012年7月以来最大升幅，11月为上升2.0%。美联储追踪的通胀指标远低于核心CPI。

**食品价格下滑**

美国公债受避险买盘支持上涨，美元兑日圆跌至近一年低位。美股大跌，标准普尔500指数.SPX收在逾一年低位。

据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch，衡量美联储政策预期的市场指标显示，该央行在3月15-16日会议上升息的机率仅为29%。

12月能源价格下跌2.4%，汽油价格大跌3.9%；11月时分别跌1.3%和2.4%。食品价格连续第二个月走低，肉类、禽类、鱼类和蛋类价格创下1979年8月以来的最大跌幅。

租金和医疗保健费用上升缓慢限制核心CPI升幅。房屋租金小升0.2%，与11月升幅相当。

“租金涨幅停滞不前...意味着经济失去前进动力。这种动力原本让千禧一代脱离父母独立，但现在这种势头或许不再能够为房屋租金带来同样的上涨动力，”ITG Investment Research首席分析师Steve Blitz表示。

医疗保健支出微升0.1%，较11月的上升0.4%放缓。

美元走强连同库存膨胀正在打击某些核心商品的价格。服装价格连续第四个月下降，而新车价格也下降了0.1%。

美国商务部在另一份报告中公布，美国12月经季节调整的房屋开工年率为115万户，下滑2.5%，独栋房屋和多户房屋开工数双双下降。

反常的暖冬所带来的提振作用被美国部分地区的大雨所抵消。2015年房屋开工数增长10.3%，达到2007年以来最高水平。

美国12月建筑许可年率为123.2万户，下降3.9%，受多户房屋建筑许可下降11.4%拖累，当月独栋房屋建筑许可增长1.8%。

但分析师认为，考虑到劳动力市场强劲以及新建家庭增加，上月房屋建设方面的疲软态势是暂时的。

“基本面表明，未来还有更多上升空间。而且住房抵押贷款的条件还会继续放宽，”富国银行的资深分析师Mark Vitner称。

美国通胀相关图表：

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美国房屋开工/建筑许可相关图表：

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(完)