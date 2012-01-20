初请失业金及制造业数据暗示美国经济改善

* 初请失业金人数减少5万人,至近四年低位

* 1月大西洋中部制造业活动扩张,但订单减缓

* 房屋开工下滑4.1%;建筑许可减少0.1%

* 消费者物价指数(CPI)温和;汽车和服装价格下滑

路透华盛顿1月19日电---美国上周初请失业金人数降至近四年低位,大西洋中部制造业活动温和扩张,暗示一些经济动能延续至新的一年.

但成长速度可能会放缓.分析师警告请领失业金人数下滑,可能是因季节性因素而有所夸大,且工厂报告中的新订单速度缓慢,加上12月新屋建筑和许可下滑,均显示强劲复苏的阻碍犹存.

然上述就业和工厂数据也为一连串优於预期的经济讯号再添一笔,第四季经济环比年率预估为成长约3%,高於前一季的1.8%.

"这不算是强健的情况,但的确有所改善,而且给人带来消费领域将在中长期内好转的希望,"OppenheimerFunds分析师Brian Levitt表示.

美国劳工部称,1月14日当周当周初请失业金人数经季节调整下降5万人,至35.2万人,为2008年4月19日止当周以来最低,且距35万人关口咫尺之遥.分析师认为,35万人是就业是否强劲增长的分水岭.

此外,上周初请失业金人数降幅为2005年9月24日止当周以来最大.

该数据涵盖的时间与政府1月非农就业调查报告有所重合,初请失业金人数在12月与1月调查期之间下降1.4万人.

不过,每年的这段时间左右,初请失业金人数数据都较为波动.四周均值被视为衡量劳动力市场趋势的更佳指标.上周初请失业金人数四周均值下降3,500人,至37.9万人,连续第10周低於40万人.

"1月初请失业金人数数据令人鼓舞,暗示本月非农就业人数将再增加20万人,"RDQ Economics驻纽约首席分析师John Ryding称.

12月非农就业人数增加20万人,失业率降至近三年低位8.5%.

此外,美国费城联邦储备银行公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区1月制造业活动指数升至7.3,12月为6.8.该指数高於零表明大西洋沿岸中部地区的制造业活动扩张.

美国数据和欧洲方面公债标售结果强劲,推动美股上涨.标准普尔500指数连续第三日扬升.美国公债的避险魅力减弱,导致价格大跌.美元兑欧元则降至两周低点.

浏览美国请领失业金数据图表,请点选:(link.reuters.com/beh26s)

浏览通胀形势相关图表,请点选:(link.reuters.com/heh26s)

浏览房屋开工与建筑许可相关图表,请点选:(link.reuters.com/jeh26s)

浏览费城联储制造业指数相关图表,请点选:(link.reuters.com/jyh26s)

**楼市表现好坏不一,通胀温和**

其他数据还显示,美国12月经季节调整的房屋开工下降4.1%,年率为65.7万户.其中波动较大的多户住宅开工大跌20.4%.

不过占据比重较大的独栋房屋开工则增长4.4%,增强了房屋市场下滑趋势已经触底,房屋建筑业将为今年经济增长作出贡献的看法.

一连串相对良好的经济数据出炉,可能进一步抑制部分分析师对於美联储将出台新一轮买债计划以刺激经济复苏的预期.

美国12月消费者物价指数(CPI)连续第二个月较前月持平.核心CPI则微升0.1%.

"若通胀继续表现温和,肯定会为联储推出进一步量化宽松措施打开大门."Moody's Analytics的资深分析师Ryan Sweet指出.

12月的整体通胀受到汽油价格连续第三个月下降的抑制.食品价格温和上涨.12月整体消费者物价较上年同期上升3%,低於11月CPI的同比增幅3.4%.

12月核心CPI则受到新车价格连续第三个月下降限制.服装价格下滑,但住房成本居高不下,因公寓租赁需求升温.(完)